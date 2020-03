AMLO da un giro a su discurso y llama a quedarse en casa

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Una semana después de llamar a los mexicanos a salir y hacer vida normal en plena pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a todas las personas que se queden en casa para prevenir la propagación del virus.

Apenas el fin de semana pasado, durante una visita a Oaxaca, el presidente publicó un video en el que llamaba a que “no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son”.

En otro video publicado la noche del viernes, el mandatario llamó a “no salir a la calle sin que haya algo realmente necesario que nos obligue a salir. Lo mejor es quedarnos, vamos a aguantar, vamos a mantener este retiro”.

En el nuevo video alerta que “si no nos retiramos a nuestras casas”, entonces podrían dispararse los casos de infección “y se nos van a saturar los hospitales (…) aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante”.

Recordó que “si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar del cuerpo en extremo –porque pues a todos nos duele el cuerpo, más con la edad– y si no tenemos dificultad para respirar, no tenemos problemas, no vayamos en balde al médico, al hospital”.

Recordó que los funcionarios federales de instituciones no estratégicas no irán a trabajar, e hizo un llamado a la iniciativa privada para que haga lo mismo.

“Yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía”, dice López Obrador en el video.

“Tengamos también la confianza de que, resolviendo esto (la pandemia), reactivamos pronto la economía”, agregó.

“Vamos bien”

En su reporte del viernes, la Secretaría de Salud reportó 12 fallecimientos y 717 casos confirmados de coronavirus en México.

Al respecto, López Obrador aseguró que “vamos bien en comparación con lo que está pasando con otros países del mundo”.

“Si comparamos con otros países, estamos entre los países con menos infectados. Es México excepcional, no se compara ni lo que está pasando en Europa, ni lo que está pasando en Estados Unidos, ni en Canadá”.

“Por supuesto allá llevan más tiempo desde los primeros casos, nosotros llevamos 28 días, pero si nos comparamos con países que llevan menos de 28 días, seguimos teniendo nosotros proporcionalmente menos casos. Vamos bien y tenemos que vencer”, acotó López Obrador.

