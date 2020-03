AMLO: Saludé a madre de El Chapo porque es adulto mayor y merece respeto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que saludó de mano a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, quien le pidió que intercediera para poder ver a su hijo recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

Ayer, durante una gira por Sinaloa, el mandatario bajó del vehículo y saludó de mano a la mujer que se encontraba a bordo de una camioneta, diciéndole que no se bajara que ya había recibido su carta.

López Obrador comentó hoy que durante su visita a Badiraguato, le comentaron en la comunidad de “La Tuna”, que ahí estaba la señora y que quería saludarlo.

“Es una señora de 92 años y ya dije (que) la peste funesta es la corrupción no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo y lo seguiré haciendo”, dijo hoy en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario fue más allá, al mencionar que a veces debe saludar a “delincuentes de cuello blanco que no han perdido su respetabilidad”, para añadir que se le hacía mal negarle el saludo a una anciana.

Recordó que el año pasado la señora le entregó una carta para pedirle ayuda, pues como todas las madres no acepta la culpabilidad de su hijo, a quien no ha visto en cinco años y no quiere morir sin verlo por última vez. Fue entonces cuando López Obrador anunció que haría los trámites por considerar que son humanitarios, para solicitar que le madre del capo pueda visitarlo. No obstante, anticipó que la decisión depende del gobierno estadunidense.

Conservadores escandalosos

El presidente de México acusó a sus adversarios, “los conservadores”, de hacer “un escándalo” con el asunto y agregó:

“Es la hipocresía del conservadurismo, pero hubo un gobierno que negoció con el hijo de la señora y no dicen nada. De veras que son hipócritas (…) nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.

Además, se comprometió a hacer pública la carta, pues dijo, no hay nada que pueda avergonzarlo.

Explicó que había dado la instrucción a la Secretaria de Relaciones Exteriores de que viera el asunto, pero en una primera gestión no se logró la autorización para que la visita solicitada se concretara, pues insistió, es una decisión que compete al gobierno estadunidense.

Nota relacionada: AMLO saluda a la mamá de “El Chapo” en su visita a Badiraguato (VIDEO)

Comentarios