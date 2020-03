Buque hospital llega a NY; supera EU los 150 mil casos de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un enorme hospital flotante llegó a la ciudad de Nueva York este lunes para aliviar la carga de los servicios de salud desbordados por la epidemia de coronavirus. Se trata del USNS Comfort, un buque de la Marina estadunidense que ha participado en varias misiones humanitarias que cuenta con mil camas y atracó en el muelle 90 en el West Side de Manhattan.

Hasta este lunes, el estado de Nueva York suma casi 66 mil 500 contagios, con mil 218 muertes, entre ellas las de un menor de edad. La ciudad de Nueva York tiene más de 36 mil casos y 790 muertes.

De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins de este lunes, Estados Unidos acumula ya 156 mil 931 contagios y lleva 2 mil 880 fallecidos.

La embarcación está programada para comenzar a tratar pacientes el martes.

“Nuestra nación ha escuchado nuestra petición de ayuda”, dijo el alcalde Bill de Blasio mientras saludaba al barco en el muelle 90.

LIVE: #USNSComfort arrives in New York in support of the DOD’s #COVID19 response efforts. (no sound) https://t.co/fajV9TUGSd

Reportes de prensa indicaron que la multitud asistente a la recepción del buque hospital no siguió las reglas de distanciamiento para evitar más contagios.

“No podría haber un mejor ejemplo de que todo Estados Unidos se dirija a la ciudad de Nueva York que la llegada del USNS Comfort “.

The USNS Comfort is a beacon of hope.

Help has arrived in New York City. pic.twitter.com/PcNcX4fU93

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 30, 2020