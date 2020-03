Alfaro pide a jaliscienses responder al llamado de AMLO

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Si bien el gobernador Enrique Alfaro lanzó su propia estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19, hoy pidió a los jaliscienses que respondan al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, mantenerse en aislamiento hasta el próximo 19 de abril.

En este contexto expresó al Ejecutivo federal que “cuenta con Jalisco en esta nueva etapa y quiero pedirle a los jaliscienses que respondamos al llamado que ha hecho el presidente para iniciar una nueva etapa de aislamiento social hasta el día 19 de abril y le expresamos el respaldo de nuestro gobierno si se decide declarar la emergencia sanitaria en México, como creo que tendrá que hacerse en estos momentos. Estaremos atentos a las medida que declare el Consejo General de Salud”.

El mensaje fue previo al anuncio que se dio en la conferencia de las 7 de la noche en Palacio Nacional de que el periodo de aislamiento se amplía al 30 de abril.

Alfaro reiteró que la autoridad federal minimizó la pandemia y no tomó las medidas preventivas, por lo que varios gobernadores tomaron decisiones particulares. En el caso de Jalisco, dijo, no fue “en un ánimo de confrontación”, sino porque no “podíamos quedarnos con los brazos cruzados”.

El Plan Jalisco COVID-19 funcionó muy bien. Llegó la hora de redoblar esfuerzos. Este es un mensaje de unidad nacional. Escúchalo con atención y ayúdanos a compartirlo: pic.twitter.com/c5I569asa6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 30, 2020

Incluso mencionó que el ritmo de contagios en la entidad bajó a la mitad de la velocidad en el país en su conjunto. Ejemplificó que hace nueve días el Estado de México tenía la mitad de casos que en Jalisco y hoy su “velocidad de contagio fue casi cuatro veces que la nuestra”.

Asimismo, insistió en cancelar vuelos de los lugares donde se ha decretado cerco sanitario (su propuesta fue rechazada en días pasados por Grupo Aeroportuario del Pacífico), aplicar pruebas masivas como medida de prevención, convocar a un pacto para reactivar la economía del país, y al presidente López Obrador escuchar sus propuestas.

El mandatario estatal mencionó el modelo predictivo de la Universidad de Guadalajara, que estima: si 80% de las personas permanecen en casa, para el 19 de abril habría menos de 200 contagios, pero si el 40% no se quedan guardados en sus hogares, para esa misma fecha los infectados serían arriba de mil 700 en Jalisco. Con este panorama no habría espacio para dar atención hospitalaria a los enfermos graves, advirtió.

