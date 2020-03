Encajuelan a diputado y a su familia y asaltan su casa en Puebla

PUEBLA, Pue., 30 de marzo (apro). – El diputado local Uruviel González Vieyra denunció que la madrugada de este lunes un grupo armado ingresó a su casa en el municipio de Tlachichuca y, después de golpearlo a él y a su familia, los amordazaron y metieron en la cajuela de un vehículo, mientras atracaban su domicilio.

“Pensé mucho si hacer este video, pero creo que es importante que la gente sepa que todos estamos expuestos a esto”, expresó el legislador electo por el partido estatal Compromiso por Puebla en una grabación que publicó en sus redes sociales.

“Yo no tengo enemigos, amigos tengo muchos”, expresó, “desconozco los motivos de por qué hoy me toca a mí, no sé si es tema político, si es inseguridad o ambas, lo desconozco”.

#COMUNICADOLa madrugada de este lunes 30 de marzo de 2020, el Diputado Local por el Distrito 14, Uruviel González… Posted by Uruviel González on Monday, March 30, 2020

Relató que fue alrededor de las 2:30 de la madrugada cuando un comando del crimen organizado, “de un buen número de personas”, entró a su casa.

“Es notorio que me agreden físicamente a mí y a mi esposa”, manifestó González quien presenta un golpe en la boca, “alrededor de media hora de maltratos y gritos, voltearon toda mi casa, golpearon a mi velador, al hijo de mi velador, a mis hijos también obviamente, se llevaron lo que pudieron encontrar”, contó.

Dijo que fue su velador quien pudo liberarlo pues lo dejaron a él y a su familia en la cajuela de un vehículo donde los dejaron maniatados.

“No soy el único, seguramente hay más familias que por miedo no presentan su denuncia”, expresó al exponer que en esa región se vive un clima de violencia generalizada.

El legislador local narró que cuando acudió a la comandancia municipal de Tlachichuca para presentar una denuncia de los hechos, no había ninguna patrulla, ni radio para comunicarse.

Con la voz entrecortada, González Vieyra dijo al gobernador Luis Miguel Barbosa que le extendía su mano, para trabajar por la seguridad de su distrito que tiene como cabecera Ciudad Serdán.

“No voy a dar un paso atrás, la seguridad de este distrito es primero, hoy fue mi familia, pero no podemos permitir que haya más familias”, agregó al señalar que acudirá ante la Fiscalía General del Estado para denunciar este asalto del que fue víctima su familia.

Ofreció hacer a un lado los temas partidistas y sumarse a cualquier esfuerzo que se haga desde el gobierno estatal, municipal y federal para mejorar la seguridad de la región.

