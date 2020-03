Muere la periodista María Elena Ferral, baleada en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa y de Organización Editorial Mexicana (OEM), murió esta noche en un hospital de Poza Rica, lugar al que fue trasladada para recibir atención médica después de recibir disparos de arma de fuego, en el centro de Papantla.

Ferral recibió cuatro balazos, a manos de dos sicarios que circulaban en una motocicleta, quienes se acercaron a la periodista y le dispararon sin mediar palabra.

La cobertura periodística de María Elena abarcaba los municipios de Papantla, Poza Rica, Tecolutla, Coxquihui y otras localidades de la Huasteca y el Totonacapan veracruzano.

En varias ocasiones denunció amenazas de muerte y siempre señaló al político Basilio Camerino Picazo Pérez, quien en 2016 fue candidato a diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito de Papantla y después se mudó a Acción Nacional (PAN).

En una querella que presentó en 2015, María Elena Ferral refirió que Basilio Camerino Picazo siempre se hacía acompañar de pistoleros y escoltas privados.

Posteriormente, en abril de 2016, denunció: “Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años. Me dijo: un día de estos te voy a levantar”.

Picazo fue investigado por su presunto involucramiento en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, exsíndico de Coyutla, ocurrido el 6 de mayo de 2005.

María Elena Ferral se convierte en la segunda periodista asesinada en lo que va del sexenio del morenista Cuitláhuac García Jiménez; el 3 de agosto pasado fue ultimado a balazos, en el interior de su domicilio, el reportero José Celestino Ruiz, quien cubría varios municipios de la costa y el sotavento veracruzano.

Dos meses después, en octubre, la Fiscalía General del estado (FGE) informó de la detención de Facundo “N” como presunto autor material del asesinato del reportero.

En los últimos 10 años, 22 comunicadores han sido asesinados en Veracruz, región considerada por organismos internacionales de libertad de expresión como la más peligrosa para ejercer el periodismo.

