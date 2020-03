Calderón a AMLO: “le tomo la palabra, hagamos una tregua”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Le tomo la palabra, hagamos una tregua”, respondió Felipe Calderón al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió disculparse, y no lo hizo, por difundir información falsa de un ciudadano de Sinaloa que Mariana Gómez del Campo, su sobrina política, identificó como hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc) ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter, y ofreció su experiencia en la pandemia que él enfrentó en 2009: “Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”.

En la primera parte de su mensaje en esa red social, Calderón respondió a la petición de disculpas que le hizo López Obrador, por la mañana, por publicar una fotografía señalando con lápiz negro a una persona que estaba cerca y preguntar “¿Quién es la persona que está atrás del presidente?”. La respuesta de Gómez del Campo fue que era “hermano” de Guzmán Loera.

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, respondió Calderón.

Y es que ayer circuló una fotografía en la que aparece López Obrador comiendo tras supervisar las obras de la carretera Baridaguato-Guadalupe y Calvo, donde saludó a la señora Consuelo Loera, madre del capo, y Calderón la retomó para hacer la pregunta que respondió su sobrina y el exdiputado federal panista Jorge Triana, quien lo identificó sin aportar pruebas: “Aureliano Guzmán Loera ‘el guano’ (sic), hermano mayor del Chapo y fichado por la DEA”.

Por la noche, la esposa de López Obrador se dirigió a Calderón: “Basta de fake news (noticias falsas). El señor de la foto (omitimos su nombre) es en realidad un médico de Villa Unión, Mazatlán”, cuya credencial de electoral adjuntó sólo con la fotografía.

La única respuesta de Calderón fue breve: “Dice la sra. Beatriz Gutiérrez Müller que es un médico de Villa Unión. Le agradezco la respuesta”.

Por la mañana, López Obrador propuso una tregua para la unidad ante la epidemia de coronavirus a sus adversarios y planteó a Calderón disculparse por difundir información falsa.

“Incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero, que ya le bajen una rayita porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad. Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México. Es un pueblo avispado, consciente”, expresó.

Y añadió: “En el Twitter desatados, de modo que a la unidad. No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de (Joaquín) Guzmán Loera y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas, pero eso no importa porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes”.

No es la primera vez que Calderón difunde información falsa y adulterada. Apenas la semana pasada difundió un reclamo a las autoridades de salud de República Dominicana como si fuera a las de México.

