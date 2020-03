Protestan en Papantla por el asesinato de la periodista María Elena Ferral

XALAPA, Ver (apro).­- Familiares, amigos y colegas de la periodista María Elena Ferral, asesinada el lunes 30 en el centro de Papantla, protestaron en ese municipio y bloquearon una autopista para exigir justicia por el crimen.

Con leyendas como “Justicia” y “Ni una más” escritas en cartulinas, los manifestantes exigieron a las autoridades dar con el autor material e intelectual del ataque en el centro de Papantla.

Posteriormente se dirigieron a la carretera que lleva al entronque hacia Poza Rica y Tuxpan, donde cerraron la vialidad para exigir justicia a los gobiernos estatal y federal.

El mismo lunes por la noche, la Red de Periodistas de Veracruz, conformada por más de 40 reporteros del estado, exigió justicia por el asesinato de María Elena Ferral.

La agrupación expresó que el asesinato exhibe una vez más las condiciones en que la mayoría de reporteros trabaja día a día en el estado.

“Las condiciones de inseguridad galopante que nos afecta a todos; la precariedad laboral que se evidencia en la falta de seguridad social y servicios médicos, y la impunidad de quienes han agredido a los comunicadores, incluso hasta la muerte”.

Con el asesinato de María Elena, suman 22 crímenes contra el gremio periodístico en Veracruz en los últimos diez años.

En el pronunciamiento, exigen se tome en cuenta en la línea de investigación relacionada a la actividad periodística de María Elena.

“Que se investiguen las amenazas y antecedentes que ella denunció previamente y que se le otorgue un mecanismo de protección federal a sus familiares. Que las instituciones de gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales de defensa de la libertad de expresión salvaguarden la integridad de las y los compañeros de la región.

En redes sociales, sus compañeros del Diario de Xalapa manifestaron su consternación por el cobarde asesinato, reconocieron en María Elena Ferral a una compañera profesional que dominaba la cobertura informativa del Totonacapan y la Huasteca veracruzana.

Periodistas de Papantla realizan bloqueo a la altura de la caseta de Totomoxtle, protestan por el asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández. pic.twitter.com/IQKnuLiFSj — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) March 31, 2020

Denunció amenazas

María Elena Ferral ya había denunciado amenazas de muerte, siempre señalando al político, Basilio Camerino Picazo Pérez, candidato del PRI a diputado local por el distrito de Papantla y quien en la pasada legislatura ejerció el cargo por el Partido Acción Nacional.

En una querella que presentó en el 2015, María Elena Ferral refirió que Basilio Camerino Picazo siempre se hace acompañar de pistoleros y de escoltas privados.

“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años. Me dijo, un día de estos te voy a levantar”.

Un año después, ya con Picazo envestido como diputado local, la reportera se tomó foto abrazada con el legislador en un evento público. Incluso, en redes sociales ambos afirmaron que ya habían hecho las paces.

Picazo Pérez ha sido investigado también por el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, exsíndico de Coyutla, ocurrido el 6 de mayo de 2005.

Segunda periodista asesinada en el sexenio de Cuitláhuac García

María Elena Ferral se convirtió en la segunda periodista asesinada en el sexenio del morenista, Cuitláhuac García Jiménez.

El 3 de agosto del 2019 fue ultimado a balazos, en el interior de su domicilio, el reportero José Celestino Ruiz, quien cubría varios municipios de la costa y el sotavento veracruzano.

En octubre del 2019, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de Facundo “N” como presunto autor material del asesinato del reportero veracruzano.

Sobre el asesinato de María Elena, el gobernador publicó varios tuits en su cuenta en la red social en los que insistió en que no descansarán hasta dar con los responsables del crimen.

También publicó una fotografía con la encargada de despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández, asegurando que ya hay diversas líneas de investigación sobre el móvil del asesinato.

