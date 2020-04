Morelos: amagan con quemar hospital si llevan pacientes con covid-19 en Axochiapan

AXOCHIAPAN, Mor. (apro). – “Si traen enfermos con coronavirus, los quemamos, eh, los quemamos”, advirtieron pobladores de Axochiapan, Morelos, en protesta porque la Secretaría de Salud de Morelos decidió que el hospital comunitario de este municipio se dedicará al 100 por ciento a atender personas infectadas con covid-19.

“Si no pueden atendernos a nosotros, imagínese usted que van a atender a pacientes del coronavirus, no queremos eso, si vienen pacientes con eso, los quemamos”, advirtieron molestos, para luego exigir un compromiso claro de la directora del lugar de que no se recibirán pacientes infectados con SARS-CoV-2.

“Aquí nos interesa que quede constancia, que el hospital esté consciente de que no nos interesa que traigan a nadie. Y si van a echar a perder las cosas, hagan lo que quieran, pero no van a traer gente porque entonces sí va haber bronca”, dijo uno de los participantes, mientras otro advirtió: “los quemamos, eh, los quemamos”.

El hombre, con cubrebocas en el cuello, le dice a un médico que salió a atender a los manifestantes, “usted lo acaba de decir y lo saben todos, si no hay respuesta de un hospital para atender lo poquito que atienden todos los días, ¿van a atender una contingencia de este vuelo?, es una cosa irrisoria”.

Los manifestantes demandan la presencia de la directora, la doctora Alba Venus Ramírez Ruiz. Son más de 200 personas entre hombres y mujeres reunidos en el acceso del hospital ubicado en Axochiapan, en el oriente de Morelos en los límites con Puebla.

Los gritos se extienden entre los participantes: “los quemamos”, dice un hombre en referencia a los pacientes; “o quemamos el pinche hospital y no hay hospital”, dice otra mujer.

Los vecinos acusan que ellos no son atendidos debidamente por el personal del hospital, y ahora la Secretaría de Salud decidió que las 34 camas de hospitalización con que cuenta el nosocomio sean destinadas a atender pacientes con covid-19.

Una mujer dice que se pueden hacer bombas molotov y echarlas dentro “y vas a ver si no se salen”.

“¿Para qué queremos un pinche hospital para que vengan todos los enfermos? Ya no nos va a servir este hospital, ya no”, dice a la concurrencia.

Otro hombre dice que es necesario actuar para defender su hospital, “pero eso sí, actuar, actuar no nomás hablar”.

Hasta el momento el gobierno del estado no ha ofrecido una respuesta a los vecinos, mientras estos permanecen con una guardia en los accesos al nosocomio, con el objetivo de evitar que “su hospital” sea utilizado para que lleguen las personas infectadas por el covid-19.

