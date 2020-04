CDMX acondiciona 5 hospitales para primeras atenciones por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno capitalino informó que ya tiene listos cinco de siete hospitales de su red pública para realizar las primeras atenciones a pacientes con covid-19 con 195 camas, luego de que ayer se reportaron 234 casos confirmados, 517 sospechosos y 8 defunciones en total.

En videoconferencia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que en esos hospitales hasta ahora solo atienden casos sospechosos, pues los confirmados están en los institutos nacionales designados por la Secretaría de Salud federal, así como en hospitales privados.

“Pero estamos preparándonos para el incremento de los casos que con mayor probabilidad ocurran en las próximas semanas”, dijo.

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, explicó que en los hospitales generales de Tláhuac, el “Juan Ramón de la Fuente” en Iztapalapa, Ajusco Medio en Tlalpan y “Enrique Cabrera” en Álvaro Obregón; así como el de Especialidades “Belisario Domínguez” en Iztapalapa, instalaron áreas de “tamizaje” o “triage”, es decir, instalaciones para primera atención de pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias.

En tres de ellos se amplió la capacidad de atención de hospitalización a 195 camas: 45 en Tláhuac, 90 en el “Belisario Domínguez”, y 60 en el “Enrique Cabrera”, con la posibilidad de aumentar, según se necesite. En estos días se recibe el equipamiento médico y se espera que la próxima semana ya queden listos para comenzar a operar.

Mientras, en el Hospital Pediátrico de Peralvillo, en Cuauhtémoc, y el Materno Pediátrico de Xochimilco, continúa el proceso de instalar zonas “triage”. El funcionario dijo que están por definir otros hospitales donde se haga la misma prueba.

Esteva explicó que las áreas “triage” contienen consultorios pediátrico, geriátrico, especial y general; sala de espera y de guarda y vestidores, lavabos automáticos, sanitarios para familiares de pacientes y para servicios médicos covid-19.

Respecto a los módulos de hospitalización ya instalados, detalló que tienen central de enfermeras, vestidores y guarda, camas, área para residuos peligrosos biológicos infecciosos e instalaciones hidrosanitarias.

La secretaria de Salud, Oliva López, detalló que las áreas de “triage” o filtro son para pacientes con sintomatología respiratoria para descargar al hospital y hacer una especie de aislamiento para que entren por ahí. En tanto, la expansión de camas es para hospitalización de personas convalecientes, es decir, que estuvieron en terapia intensiva, que ya sortearon el cuadro crítico y que solo es hospitalización general.

La funcionaria dijo que, según el indicador para hospitalización de terapia intermedia, debe haber un doctor y tres enfermeras por cada tres camas. Por ello, la Sedesa continúa con el proceso de contratación de personal médico para cubrir esa demanda.

Respecto al servicio de orientación por SMS e internet, las autoridades informaron que en la página de internet han interactuado 209 mil 470 usuarios, de los cuales terminaron el cuestionario 156 mil 379. De estos, 120 casos fueron canalizados al servicio de emergencia 911, pero solo se han necesitado 2 traslados, y se han detectado sospechosos de covid-19 a 913 personas.

Congreso da 400 mdp

Sheinbaum Pardo informó que el Congreso de la Unión aprobó la donación, en una sola partida, de 400 millones de pesos de su presupuesto al gobierno capitalino para el equipamiento de los hospitales.

Detalló que la Secretaría de Finanzas está en contacto con la Mesa Directiva del Congreso para que se haga la transferencia y ese recurso ya pueda ser aplicado.

La jefa de gobierno dijo que próximamente se habilitará un espacio en la página de la Secretaría de Finanzas para transparentar el uso de ese recurso, así como todas las compras que haga sin licitación o por adjudicación directa, como lo autorizó el Consejo de Salud de la ciudad, debido a la emergencia sanitaria.

De cualquier forma, dijo que la Secretaría de la Contraloría “está pegada” a todas las compras que ya se hacen del material, para que todo se hagan de manera legal.

La funcionaria añadió que, a diferencia de ayer, este miércoles la ciudad ya tuvo menos movimiento. Añadió que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) continúa con la revisión de que los negocios no esenciales cierren sus cortinas; de no hacerlo, se les apercibirá y si no ceden, serán suspendidos.

Añadió que este miércoles, un millón 200 mil niños de educación básica ya recibieron el depósito de 833 pesos -333 de su beca y 500 más de apoyo a su familia-, lo que representa una ayuda económica para 600 mil familias.

Sheinbaum Pardo reconoció que ha habido problemas en la página de internet de Fondeso para solicitar los créditos de 10 mil pesos que ofreció a microempresarios, pero dijo que pronto será solucionado. Por lo pronto, las solicitudes se pueden hacer por correo electrónico.

Sobre la reunión virtual que tuvo con los 16 alcaldes de la ciudad, dijo que trataron el problema de abastecimiento de agua potable que aun persiste en ciertas zonas, para lo que enviarán pipas y rehabilitarán pozos, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México.

La mandataria local comentó que, en lo que va de la contingencia y la invitación a quedarse en casa, “no ha habido un incremento importante de denuncias que nos alerte” por violencia familiar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

