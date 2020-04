Gobernadores pactan frenar la producción y distribución de cerveza

MONTERREY, N.L. (apro).­- La cerveza dejará de ser producida y vendida en todo el país a partir de este viernes, informó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

El Bronco informó que todos los gobernadores del país se pusieron de acuerdo para frenar la venta de cerveza debido a que, durante la cuarentena, pueden surgir brotes de violencia doméstica.

“La producción de bebidas alcohólicas no es esencial. Se para la producción y la distribución y, por lógica consecuencia, se para la venta en los establecimientos. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y es a partir del día 3 de abril. Así va a ser en todo el país”.

“Está ahorita trabajando Roberto Russildi (secretario de Economía y del Trabajo en Nuevo León) con todos los secretarios de economía del país para establecer las reglas con la Secretaría de Economía respecto a la regla. Quedé con los presidentes municipales hoy que, si no hay distribución, no habrá venta, punto”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

Contra la violencia doméstica

Expuso a los ediles que una de las razones para impulsar esta ley seca, que debe ser adoptada desde los ayuntamientos, es evitar que surja violencia domestica en los hogares.

“Si se vende alcohol y la gente está encerrada en su casa, vamos a generar conflictos y problemas y pleitos, y la instrucción es que decreten la ley seca si es necesario y la decretarán por instrucciones del Gobierno de Nuevo León”, dijo.

Señaló que los gobernadores de México se pusieron de acuerdo para dejar de vender bebidas alcohólicas, una medida que resultará impopular, pero que ayudará a contener brotes de agresiones en las casas, ahora que la gente está resguardada.

“Lo están unificando en todo el país, porque así fue ayer el comentario de todos los gobernadores. Si no se vende en Coahuila o en Tamaulipas, y sí en Nuevo León, se empiezan las diferencias y no queremos llegar a eso. Mi recomendación aquí con los presidentes municipales es que deberíamos tener Ley seca”.

“Sé que se van a enojar muchos con este comentario y ni modo. Merece la familia que no se alcoholicen, que no tengan esos problemas. Lo van a entender muchos, otros no. Debemos tomar esta decisión y muchos se están surtiendo ahorita y no va a haber ya a partir el día 3 y no va a haber necesidad de decretarlo porque no va a haber venta de alcohol”, expuso.

Desde este medio día, cuando trascendió el rumor de la suspensión de venta de bebidas alcohólicas en la entidad, se observaron filas en depósitos de cerveza y licores, así como en supermercados del área metropolitana, de personas que llevaban considerables cantidades de este producto.

Comentarios