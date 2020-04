AMLO inaugura Hospital Rural de Tlaxiaco… “ahora sí completamente equipado”

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Oaxaca para inaugurar este miércoles el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, que el pasado viernes 20 no pudo estrenarse porque se descubrió el engaño que pretendía hacerse con la renta de 20% del equipo médico, que además era usado.

“Regresamos para ahora sí inaugurar este hospital IMSS-Bienestar, completamente equipado, con el personal necesario, con enfermeras, trabajadores administrativos, médicos y especialistas”, puntualizó el presidente.

Antes, en entrevista colectiva, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se justificó por el engaño que hizo público el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

“El miércoles (18 de marzo) nos enteramos desafortunadamente, lo hemos platicado con el gobernador (Alejandro) Murat, que se había adquirido el 20% en una renta, en una renta de equipo usado, una renta por 15 días, y eso habrá un momento para revisar qué pasó ahí”, apuntó Robledo.

Trece días después del bochornoso incidente, Murat Hinojosa se lo atribuyó a la pandemia del covid-19.

–¿Cuál es la verdad histórica del por qué no se inauguró el Hospital de Tlaxiaco? –se le preguntó al gobernador.

–No hay verdad histórica, se va a inaugurar hoy.

–¿Por qué no se inauguró el 20 de marzo?

–Faltaban algunos equipos y ya llegaron.

–¿Ya no hay equipos rentados?

–No hay equipos rentados. Lamentablemente la pandemia del covid-19 hizo que algunos equipos se tardaran un poquito más, pero mi compromiso con el pueblo de Oaxaca es simple: que tuviéramos un hospital y ya lo tenemos.

“Hoy se inaugura el hospital de Tlaxiaco y nos llena de alegría y luego viene el (inconcluso Hospital de Especialidades) de Juchitán; estamos ya con el agua y drenaje, y el 10 y el 15 se entrega la luz”.

Posteriormente, el gobernador escribió en su cuenta de Twitter @alejandromurat: “En Oaxaca recibimos una vez mas al Pdte. Andrés Manuel @lopezobrador_; la unidad y el trabajo en equipo son fundamentales para dar mayores y mejores resultados a las familias oaxaqueñas.”

Esta vez no hubo tumultos en el aeropuerto ni saludos de mano y tampoco un evento masivo en Tlaxiaco, sólo una transmisión por Internet en la que López Obrador resaltó: “Ya se cuenta con este hospital y va a ser de mucha ayuda. Va a apoyar esta región de la mixteca. Pero también ahora con la pandemia del coronavirus, este hospital y muchos otros van a ponerse a disposición de enfermos, de personas infectadas que requieran atención o tratamiento hospitalario”.

El hospital que llevaba 10 años en construcción, desde los gobiernos del entonces presidente Felipe Calderón y del mandatario estatal Ulises Ruiz Ortiz, ahora va a ser de mucha ayuda para la población mixteca, triqui y tacuate por la pandemia del covid-19, insistió.

“En el caso de los hospitales, es para los enfermos delicados, graves, pero en ese aspecto nos estamos preparando. En medio de esta adversidad, tuvimos la suerte de estarnos preparando desde hace algún tiempo. Antes del coronavirus, ya había visitado Tlaxiaco para ver cómo estaba el antiguo hospital del IMSS y había visitado los 80 hospitales del IMSS Bienestar en 19 estados, y antes del coronavirus ya teníamos la convicción firme de levantar el sistema de salud pública que lo habíamos heredado en condiciones deplorables”, subrayó López Obrador.

“Por eso, desde el inicio del gobierno decidimos como prioridad impulsar la atención médica, mejorar los servicios de salud. Fue un propósito básico, una prioridad, así como me preocupaba garantizar la paz y la tranquilidad”.

Añadió: “Antes del coronavirus comenzamos a prepararnos. Se creó el Instituto de Salud para el Bienestar y decidimos cuatro acciones: que no faltaran medicamentos, que no faltaran médicos, que se mejoraran las instalaciones y se concluyeran centros de salud y hospitales inconclusos que dejaron por todos lados; dejaron un tiradero de obras sin terminar, como es el caso de este hospital que llevaba años en proceso. Lo iniciaron y nunca lo habían terminado”.

Además, la idea es mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, basificar a quienes laboran por contrato o de manera eventual, y se decidió aumentar el presupuesto en 40 mil millones de pesos para el sector salud, abundó.

“Ahora que ya estamos enfrentando esta pandemia, avanzamos en la preparación, pero todavía falta, y no debemos confiarnos para que no sean rebasados los servicios de salud pública frente a emergencias. Que no nos sorprenda el desarrollo exponencial de este virus, de esta pandemia, como ha sucedido en otros países, que en pocos días que crece el número de enfermos se saturan los hospitales”.

El presidente destacó además que toda esta estrategia ante el coronavirus la están conduciendo profesionales de la salud, médicos y científicos que son eminencias. “No la están dictando los políticos, se le está dejando a los especialistas, esto lo resolvimos desde el inicio; lo políticos no somos todólogos, no somos sabelotodo, por eso vamos bien hasta ahora”.

Sin embargo, prosiguió, “la mayor fortaleza tiene que ver con las culturas que hay en nuestro país, y no hay que olvidar que la cultura siempre nos ha salvado. La familia mexicana es la institución de seguridad más importante del país; es más importante la familia que la seguridad social, que el ISSSTE, el IMSS o el Insabi y que el mismo gobierno”.

López obrador recalcó que hay solidaridad familiar, como en estos momentos difíciles, y ahora tenemos como población vulnerable a los adultos mayores, “pero tenemos nosotros la fortaleza de contar con una familia solidaria y esos adultos mayores son cuidados por hijos e hijas. Esto que parece normal, resulta que no se expresa igual en otros países”.

Ahora que se nos presenta esta pandemia, remató, contamos con esta tradición y fortaleza cultural, con esa institución que es la familia mexicana.

