EU registra mil 179 decesos en un día por covid-19 y supera los 200 mil contagios

WASHINGTON (apro). – La rapidez y gravedad con la que se extiende el contagio del covid-19 en Estados Unidos, fue causa de que en un solo día, este 1 de abril, murieran más de mil personas en este país a causa del anticuerpo viral que azota al mundo entero.

De acuerdo con las estadísticas de la Universidad John Hopkins, los diarios The Washington Post y The New York Times, que llevan un conteo minucioso de las fatalidades en Estados Unidos, a lo largo de las últimas 24 horas perecieron por lo menos mil 179 personas por el virus.

Hasta las primeras horas de este jueves, estadísticas de la devastación por el covid-19 en Estados Unidos y recopiladas por la Universidad y los dos diarios, registraban la muerte de cinco mil 137 personas y de 216 mil 722 que dieron positivo a la enfermedad viral.

Hace apenas 24 horas la cifra de muertos por el covid-19 en Estados Unidos fue de tres mil 921 y de 188 mil 247 casos de contagio, confirmados.

La tasa de mortandad en Estados Unidos en el primer día de abril, es indicativa de que no son errados los pronósticos que hacen las autoridades federales sanitarias del gobierno de Donald Trump, de que el virus causaría la muerte a por lo menos 100 mil personas en tres meses.

En la conferencia de prensa del martes pasado por la tarde en la Casa Blanca, el presidente Trump insistió en que se hace todo lo posible por asistir a las personas enfermas de covid-19, proporcionando medicinas y el equipo médico necesario a las clínicas y hospitales de todo el país.

Pronóstico reservado

La realidad de la expansión y el contagio del coronavirus ensombrece los discursos triunfalistas y optimistas de Trump de derrotar a la pandemia en un tiempo no muy lejano.

La gran mayoría de la población de los Estados Unidos se encuentra bajo cuarentenas obligatorias que por lo menos se levantarían el próximo 30 de abril, pese a que por la tasa de mortandad diaria se vaticina que el encierro voluntario se extenderá por mucho más tiempo.

En las grandes urbes, pequeñas y medianas ciudades y poblaciones, las calles están casi vacías, no hay estado de sitio ni toque de queda y pese al cierre de negocios y el despido de millones de personas a causa del mal, pocos se atreven a dejar el aislamiento y desafiar al contagio.

Estados Unidos es el núcleo mundial del covid-19, y con una población de poco más de 331 millones de habitantes, el saldo de muertos en cuanto termine la tormenta sería de entre 100 mil y 240 mil, de acuerdo con el gobierno de Trump.

Los 10 estados de los 50 de la Unión Americana con la bitácora más elevada por muertes del covid-19, de mayor a menor y hasta el momento, son: Nueva York, 84 mil 46 contagios, dos mil 220 muertes.

Nueva Jersey, 22255, 355, Michigan; 9315, 335 fallecidos.

Louisiana, con seis mil 424 contagios y 273 muertos; Washington, cinco mil 984 casos y 254 defunciones; California, nueve mil 907 y 216; Georgia, cuatro mil 748 y 154; Illinois, seis mil 980 y 146; Massachusetts, siete mil 738 y 122, y Florida con siete mil 773 contagios y 101 muertos.

