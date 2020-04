En Francia, las barras del fútbol se solidarizan con los hospitales

Cuando el estado no rinde, no queda otra solución para la sociedad que reaccionar y solidarizarse. Frente a la crisis sanitaria del covid-19 en Francia, varias asociaciones se han movilizado para recaudar fondos para apoyar a los hospitales. Entre ellas, las barras.

En la sociedad francesa son un grupo aparte y conforman el tejido social de un país, en el que el ritmo de los tambores en las tribunas también da el pulso de la comunidad: el apoyo al equipo del barrio, pero también programas caritativos y sociales.

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, que empezó realmente en febrero en Francia, los hinchas del balompié galo se han organizado como la saben hacer, creando varias colectas comunes a través de internet.

Alex es vocero de los Indians Tolosa, la principal barra del FC Toulouse. “La Liga se suspendió y como no podemos agruparnos, no podíamos hacer nada más que ayudar al personal del hospital que está en la línea del frente contra el Coronavirus.”

El partido del año

Los Indians son unos de los ultras más pacíficos del país.

“No solo era colocar una manta frente al hospital para alentarlos. Compramos café, pan de dulce, fruta para su sala de descanso. Luego se organizó muy rápidamente la recauda y se disparó”.

A pesar de que el equipo de Toulouse es sotanero en la Liga francesa, los Indians aseguran jugar “el partido del año”. Hoy, la colecta rebasa los 10 mil euros (unos 260 mil 861 pesos).

Otros grupos de hinchas del balompié francés también se organizaron. Los del Paris Saint-Germain, Lyon, Nantes y también el Ajaccio, exequipo del portero mexicano Guillermo Ochoa, quienes lanzaron una recauda de fondo en la plataforma Leetchi.

“Queremos comprar equipo médico para que los enfermeros que están en primera línea (camas, sillas, comida, etc.)”, explica Guillaume Alessandri, miembro del grupo Orsi Ribelli.

“Es hora de la unión. Hoy, más que nunca, todos debemos ser solidarios”.

La campaña terminó el 31 de marzo, y recaudó 62 mil 590 euros (alrededor de 1 millón 641 mil 928 pesos), gracias a más de mil 300 participantes y la aportación de varios jugadores del club córcega.

“El ACA es un pequeño club, pero una gran familia”.

Un sistema de salud decadente

Si las “barras” se organizan es para apoyar un sistema que, después de 20 años de políticas ultraliberales, se ha venido abajo. El símbolo de eso, es la penuria de cubrebocas en el país.

El secretario de Salud, Olivier Veran, habla de 150 millones de mascarillas en reserva, cuando la exsecretaria entre 2012 y 2017, Marisol Touraine, asegura “que eran alrededor de 730 millones cuando asumí la responsabilidad en 2012 y eran 754-755 millones cuando me fui”.

Además, el secretario de Cuentas públicas lanzó un llamado “a la solidaridad nacional” pidiendo a los franceses y las empresas que contribuyan a “ayudar a los más vulnerables”.

La izquierda no esperó en criticar la medida, preguntando más bien porque el gobierno de Emmanuel Macron había decidido la supresión del Impuesto a la fortuna.

Las barras no quieren politizarse

“La falta de material en los hospitales es la que nos hizo reaccionar”, comenta Alessandri del Ajaccio, y evidentes fallas en el sistema de salud, aunque la mayoría de los hinchas no reaccionaron por razones políticas.

“Somos barras, y siempre rechazamos hablar de política y de la acción del gobierno”, asegura Alex de Toulouse.

“Pero, es cierto que, si hubiera recursos para los hospitales, no tendrías que estar realizando estas acciones”.

En Niza, los hinchas del club también hicieron una colecta. Será destinada a los hospitales de la ciudad, según Jean-Michel, vicepresidente de los Ultras Briganti, barra del OGC Niza.

“Si se necesita material, compraremos material, si se necesitan alimentos para los médicos, igual. Veremos en el momento adecuado”.

Dia a día constato la cruel falta de equipo médico

Ahí, los hinchas sí les reprochan directamente a las autoridades.

“Yo conozco las dificultades del servicio médico”, comenta Jean-Michel.

“Yo mismo estoy en los servicios de atención y día a día constato la cruel falta de equipo médico”.

“La política durante 15 o 20 años ha deteriorado la salud y los servicios públicos. Depende del gobierno sacar el dinero y ayudar a los más desfavorecidos. Nosotros, por nuestra propia cuenta tomamos ya medidas cada año para nuestra gente.”

En Toulouse, lamentan la inacción de algunos jugadores. “Tienen salarios muy altos, no han metido las manos en el bolsillo como en Ajaccio.

El capitán del TFC no contestó, igual los demás jugadores. No queríamos forzarlos, no somos mendigos, pero incluso para su imagen les habría ayudado”, añadió Alex.

El primer ministro Edouard Philippe prolongó el periodo de cuarentena hasta el 30 de abril.

Hasta este jueves 2 de abril, han muerto más de 4 mil personas por covid-19.

Los hinchas aseguraron que, durante este periodo, además de la colecta, trataran de movilizarse hasta el final de la pandemia por Covid-19. De la forma que sea.

