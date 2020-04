Sheinbaum niega violación a la privacidad en monitoreo de celulares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que su administración viole los derechos humanos a la privacidad y a los datos personales de los capitalinos al pedir que las empresas telefónicas den acceso a las antenas de los teléfonos celulares para monitorear el movimiento y contacto de los usuarios, tras el llamado a quedarse en casa para evitar el contagio de covid-19.

El pasado martes, la mandataria dijo que, en coordinación con las empresas telefónicas, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) “tendrá la información de las distintas antenas, si uno va moviéndose y utilizado su celular, va cambiando la antena en donde se va conectando el celular para poder transmitir”.

Y argumentó que eso mismo se hizo en ciudades de China y Europa. “A nosotros nos va a ayudar mucho para saber qué tanto se ha disminuido el movimiento, ahora sí, de persona a persona y eso nos permite estimar qué tanto estamos disminuyendo la curva de contactos”, dijo.

Ayer, la organización internacional Artículo 19 manifestó su preocupación por la medida que calificó como “carente de fundamentos legales”, pues dijo que “supone una afectación en el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, dejando serias interrogantes sobre la legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de esta medida para evitar la propagación del covid-19”.

“Malentendido… no estoy de acuerdo”: Sheinbaum

Esta mañana, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el sustento legal para aplicar esta medida, a lo que contestó: “No, es que se mal entendió. No estamos usando los datos de personas que se están moviendo en la ciudad, de ninguna manera”.

Luego, trató de explicar: “Es sencillamente datos que se comparten para poder tener la información de cómo se mueven las personas en la ciudad, de las antenas. Hay convenios con ellos (las empresas) para poder compartir esta información, ni siquiera se hace pública. Es sencillamente para poder saber qué tanto han disminuido los traslados y con ello los contactos”.

Y aparentemente se contradijo al asegurar: “Pero de ninguna manera, porque además yo no estoy de acuerdo con ello, estamos con datos personales o viendo las personas a dónde se mueven, ni mucho menos”.

–Sin embargo, hay opiniones de organizaciones como Artículo 19, que acusa la violación de derechos y la privacidad de datos personales.

–No, nada de eso. No estamos ni utilizando datos personales ni absolutamente nada. Son números de personas que se conectan a una antena u otra, eso es nada más. No tiene nada que ver con una intromisión personal, que no se malinterprete, es el uso de información que nos permita saber.

Según Sheinbaum, las acciones que ha ordenado en su gobierno ante la contingencia para hacer que la gente se quede en su casa ha logrado reducir el movimiento de los capitalinos en 60% y quiere que ese número sea mayor para que, con ello, sea menor el riesgo de contagiar y contagiarse del virus.

Añadió que, con el resultado de esa medición, ya se trabaja en medidas de dosificación para evitar concentraciones en estaciones limítrofes del Metro como Pantitlán y Tláhuac.

Y reiteró: “Estamos haciendo todo dentro del marco democrático, dentro de la ley, sin intromisión de datos personales ni mucho menos, para poder tener conocimiento y hacer que nuestros modelos epidemiológicos estén reflejando realmente lo que está ocurriendo en la ciudad y si no, tomar más medidas”.

Concluyó: “Estoy de acuerdo con los medios, estoy de acuerdo con Artículo (19), estoy de acuerdo con todos de que no se debe hacer una intromisión personal. Totalmente de acuerdo, no lo estamos haciendo”.

