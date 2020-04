Temen en EU llegar a los 10 mil decesos por covid-19 en tres días

WASHINGTON (apro) – Por el promedio diario de fallecimientos debido a la pandemia de covid-19 registrado en Estados Unidos durante esta semana, las autoridades sanitarias de ese país temen que en las próximas 72 horas se alcance la cifra de 10 mil víctimas mortales.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos como Nueva York, Louisiana, Michigan y Nueva Jersey, se quejan de que, por la falta de una medicina efectiva y equipo médico para atender a las personas infectadas por el virus, la mortandad avanza con rapidez y las infecciones igual.

En paralelo a los datos sobre las fatalidades y contagios por el covid, el Departamento del Trabajo dio a conocer los efectos macroeconómicos generados por la pandemia: la tasa anualizada de desempleo se incrementó en un 0.9% en las últimas cuatro semanas.

El Departamento del Trabajo indicó que durante el pasado mes de marzo la tasa nacional anualizada de desempleo fue de 4.4% respecto a la de 3.5% del mes anterior, esto derivado del cierre obligatorio de negocios de todo tamaño de empresas como medida preventiva para intentar contener al Covid-19.

Entre la tercera y cuarta semana del pasado mes de marzo y por la paralización obligada de la productividad y la fuerza laboral, unos 10 millones de estadunidenses acudieron ante el gobierno federal a solicitar asistencia económica porque se han quedado sin trabajo a causa del coronavirus.

Desde el lunes de esta semana a la fecha, el promedio de decesos diarios en Estados Unidos es de mil o más personas, y el registro de casos nuevos de infección por el anticuerpo viral es de hasta 20 veces esa cifra y va en aumento conforme transcurren las horas.

Más de seis mil decesos

Las más recientes estadísticas sobre el contagio y expansión del coronavirus y de víctimas de esta enfermedad viral establecen que entre los 50 estados de la Unión Americana son ya seis mil 257 las personas muertas por el virus y 244 mil 159 las infectadas.

Hace 24 horas y de acuerdo con la bitácora tétrica que llevan a cabo los diarios estadunidenses The New York Times y The Washington Post, y la de la Universidad John Hopkins, eran cinco mil 137 las personas muertas en Estados Unidos por el covid-19 y 216 mil 722 las infectadas.

Con una simple ecuación matemática, sustentada por el ritmo del avance mortal del coronavirus y ante la carencia de una estrategia efectiva para contenerlo, es plausible que para el lunes o martes de la próxima semana se alcance y hasta se rebase la cifra de las 10 mil víctimas mortales.

Diferendos

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, insiste en que su gobierno está haciendo todo lo necesario y hasta lo último para contener el avance del contagio del coronavirus, proporcionando a las autoridades estatales el equipo clínico y las medicinas disponibles.

Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, la entidad más afectada de los Estados Unidos con dos mil 374 fallecimientos y 92 mil 720 contagios confirmados a causa del coronavirus, contradice las afirmaciones del presidente Trump.

El jueves por la noche durante la más reciente conferencia de prensa de Trump en la Casa Blanca, el mandatario comenzó a repartir la culpa entre las autoridades estatales, y en especial señaló a Cuomo, por no tomar a tiempo medidas necesarias para prevenir la expansión del virus.

“Ordené a tiempo la prohibición de viajes procedentes de China cuando se detectó la propagación del virus en ese país, pero muchos estados como Nueva York no asumieron medidas similares”, declaró Trump ante los escasos reporteros que acuden a la conferencia diaria.

Hasta principios del pasado mes de marzo el presidente de Estados Unidos minimizaba la magnitud y rapidez del contagio mundial del covid-19 pese a que para ese momento ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado pandemia al virus respiratorio.

Con temple cargado de autoritarismo, egolatría y racismo, Trump aseguraba que en Estados Unidos todo estaba bien, que el coronavirus se hallaba bajo control y de una manera altamente despectiva se refería a la mortal enfermedad como “el virus chino”.

Trump, cambio de discurso

El discurso del mandatario cambió cuando los integrantes de su gabinete en materia de salubridad confrontaron las estadísticas sobre el avance del covid-19 en su país y del número de víctimas mortales que el virus estaba dejando a su paso.

Por el número de contagios y el de personas que han fallecido por contraer el virus, Estados Unidos es en estos momentos en epicentro mundial del covid-19, no obstante que es una de las naciones más avanzadas científica y económicamente del mundo.

Te recomendamos: EU registra mil 179 decesos en un día por covid-19 y supera los 200 mil contagios

Comentarios