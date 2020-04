Festival en línea de músicos independientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Promotoras musicales independientes de México crearán una comunidad para conjuntar en línea a más de 40 bandas nacionales e internacionales, del 4 al 20 de abril, en el festival Far Away Together, donde caben gran variedad de géneros y públicos.

En comunicado de prensa, los organizadores aseguraron que será “un festival en línea a beneficio de músicos, ayudantes de su staff y para El Día Después”, con 17 días de música y más de 40 bandas y DJ’s que se podrá seguir en vivo por www.farawaytogether.tv, “todos los días a las 8 PM #FarAwayFest”.

Algunos de los conjuntos musicales de este encuentro insólito son: De Nalgas, Hello Seahorse!, Little Jesus, Rebel Cats, Sofi Tukker y Zimmer.

En el contexto de la cuarentena en nuestro país, decenas de festivales y miles de eventos de música en vivo se han cancelado o pospuesto y los más afectados son los músicos, staff y todos aquellos que trabajan en la industria del entretenimiento musical, según el boletín de El Día Después (“asociación civil que se transforma en una plataforma para la acción, acercando a la ciudadanía con diversas organizaciones que tienen décadas trabajando por un México más justo”):

“Far Away Together es una iniciativa que nos une a pesar de la distancia para disfrutar juntos lo que más nos gusta: la música. Far Away Together se transmitirá diariamente, del 4 al 20 de abril, en web streaming por www.farawaytogether.tv a todo el mundo, tomando el lugar de cuarentena de cada artista como escenario y tu dispositivo como boleto de entrada. Cualquier persona podrá conectarse y ser parte.

“La cerveza y la música comparten una larga amistad. Es por eso que las cervezas de Grupo Modelo se unen al festival Far Away Together. Cerveza Victoria, Corona, Pacífico, Modelo, Bud Light, Michelob ULTRA y Cucapá han sumado fuerzas como patrocinadoras, porque saben que la música siempre ha estado ahí para nosotros, tanto en momentos buenos como en los difíciles, y es momento de honrar esa larga amistad.

“Durante la transmisión habrá un botón para activar apoyos a través de donadora.org, donde cada persona puede aportar el monto que deseen a Far Away Together. Tendremos varias recompensas en agradecimiento por los donativos, desde playeras, carteles, pines, tote bags hasta boletos generales y plus/VIP para cualquiera de los festivales participantes.

“Del donativo total, el 60% será para todas las bandas y su staff y el 40% será destinado a El Día Después, asociación mexicana que creará un programa de restauración comunitaria musical una vez que termine la contingencia para grupos vulnerables dentro de la industria (músicos, staff, y trabajadores)”.

La meta es recaudar 500 mil pesos en 30 días. Se puede enviar donación directamente a www.donadora.org/faraway (ver: https://eldiadespues.mx/). Las firmas promotoras mexicanas y de festivales participantes son:

Ache, Akamba, Archipiélago, Bahidorá, Caballeros, Ceremonia, CMD_F 202020, Distrito Global, Dorado, Down in Mexico, ECO Live, Hellow Festival, Hipnosis, MUTEK MX, Mousiké, Noiselab, NRMAL, Trópico, TSM (Facebook: https://www.facebook.com/FarAwayMX/). Mayor información, escribir a: difusion@farawaytogether.tv.

