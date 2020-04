AMLO no nos recibe, pero a la mamá del Chapo hasta la apoya públicamente: madres de víctimas

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Madres de víctimas de desaparición reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber saludado a la mamá del Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero sobre todo por la explicación que el Ejecutivo dio al día siguiente: “Vamos a apoyar a la señora, por razones humanitarias. Sólo quiere abrazar a su hijo antes de morir”.

En entrevistas por separado, Araceli Rodríguez Nava, María Coronado Navarro y Angélica Monroy coincidieron en que las víctimas de desaparición se siguen multiplicando en el país, y el presidente de la República se ha mostrado “indolente” al dolor de miles de familias.

“A nosotras no nos recibe, porque nos tilda de ser un show, mientras que a ella, a la madre de un delincuente, se baja y la saluda, y hasta la apoya públicamente”.

Araceli Rodríguez, mamá de Luis Ángel León, policía federal desaparecido junto con otros cinco compañeros y un civil en Michoacán, en 2009, suelta: “Miles de madres también estamos muertas en vida, deseando abrazar aunque sea un trocito de nuestros hijos e hijas a quienes un día les robaron su identidad, haciéndolos rompecabezas por la crueldad con la que los asesinaron y desaparecieron”.

Añade: “Le hemos suplicado, clamado a usted señor presidente su ayuda, para encontrar a miles de personas desaparecidas, y lo único que hemos encontrado es su indiferencia ante esta pandemia que no termina y que se llama violencia, que se traduce en desapariciones, asesinatos, feminicidios, y usted prometió que con la Cuarta Transformación todo cambiaría.

“Pero ahora vemos cómo usted tiende la mano a la madre de un criminal que quiere ver a su hijo, mientras da la espalda a madres que, con lágrimas en los ojos y el alma desgarrada, claman el regreso de sus hijos e hijas a casa”.

Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida en 2012, dice que la actitud del presidente “obviamente da mucho coraje. ¿Qué tiene esa señora (la madre del Chapo) de especial? Él dice que por ser madre, ¿y nosotras qué somos? Ella sabe dónde está su hijo y por qué está ahí (en la cárcel). Nosotras no sabemos dónde están nuestros hijos e hijas”.

Continúa: “Nosotras somos miles y miles de madres que no sabemos dónde están nuestros hijos, y eso duele mucho más, y sin embargo (el presidente) no se ha querido reunir con nosotras, ya suspendió las reuniones que nos prometió en Palacio Nacional”.

Integrante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, Angélica recuerda, además, las promesas del incremento del presupuesto para la búsqueda de personas, que sólo quedaron en eso, en promesas.

“Su discurso fue que no habría tope presupuestal para búsquedas y, sin embargo, ahora tenemos menos policías y menos agentes del Ministerio Público, estamos abandonadas”.

Pero no se ha quedado ahí, dice, pues con los últimos cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las cosas empeoraron: “Ya secuestró también a la CEAV, poniendo a una señora que no cuenta con la aprobación de las familias”.

Subraya: “No sé por qué últimamente no me sorprende nada de lo que haga o diga el presidente. Las familias depositamos nuestra confianza en él y nos está fallando. Nuestros hijos no son narcotraficantes y, sin embargo, no nos escucha. ¿Entonces qué mensaje nos está dando con ir y saludar de mano a la mamá del Chapo? Ahora resulta que porque ella está sufriendo, ¿y nosotras qué?”.

María Salvadora Coronado Navarro, quien desde 2011 busca a su esposo Mauricio Aguilar Leroux, desaparecido en Córdoba, Veracruz, señala que si Andrés Manuel López Obrador no puede encontrar a los desaparecidos, es mejor que se vaya: “Todos tenemos derechos, merecemos respeto, señor presidente. Haga su trabajo, y si le queda grande la silla presidencial, vámonos a volar.

“Mis palabras son de enojo e indignación hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece que todos tenemos derechos, me parece que la mamá del Chapo tiene derechos, pero su hijo es un delincuente. Creo que hay miles de personas buscando a nuestros familiares desaparecidos, secuestrados, asesinados, hay muchos feminicidios, pero con nosotras no se compromete.

“No nos ayuda, no hace su trabajo, más bien nos revictimiza diciendo que somos un show. Tratando mal a las familias de los desaparecidos, de los secuestrados, no nos recibe. Creo que él como presidente debe asumir su papel, por algo está en la Presidencia y por algo mucha gente voto por él”.

Lanza: “Yo soy una de esas personas, voté por él, pero hoy me arrepiento, porque es un presidente incompetente, que no sabe hacer su trabajo, que nos da la espalda y que ahorita, con el coronavirus, en lugar de dar el ejemplo, anda en la calle saludando también de abrazo, de beso, saludando a la gente. Eso no se hace, él debe poner el ejemplo. Si él critica a Javier Sicilia por los abrazos y los besos, ¿dónde queda él?”.

