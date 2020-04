“Las analfabetas”, con Gabriela de la Garza y Dolores Heredia, en online

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– La obra teatral del chileno Pablo Paredes Las analfabetas, protagonizada por las mexicanas Gabriela de la Garza y Dolores Heredia, también será trasmitida en Facebook, Twitter e Instagram.

Para resistir la cuarentena la compañía Casiopea Teatro le ofrece a los adolescentes y adultos esta formidable puesta en escena en online a partir de las 20:45 horas del domingo 5 de abril. La actriz De la Garza explica vía telefónica:

“Liberaremos un link por Vimeo para que se pueda ver Las analfabetas de manera gratuita desde este 5 de abril hasta el día 12 del mismo mes. Lo tendremos abierto una semana. Es un video, que no se grabó pensando para transmitirse. Forma parte de nuestro registro y se utiliza básicamente para promocionar la obra en festivales y demás espacios. Se puede escuchar y apreciar bien, obviamente nos hubiera gustado haberla grabado a tres cámaras, pero en el teatro no efectuamos eso porque es un arte vivo. Filmamos la obra en la primera temporada que tuvimos en México, en 2016, en La Teatrería. Luego tuvimos otra temporada en el Foro la Gruta del Centro Cultural Helénico y después efectuamos algunas presentaciones ya más aisladas, como en el Festival “Santiago a Mil”, en Chile, y clausuramos la Muestra de Teatro de Jalisco.

“Es una pieza que ha sido muy generosa con todos los que hemos estado de alguna forma relacionadas con ella. Es una obra chilena que se escribió en el 2011 y se estrenó por supuesto en ese país son Paulian García como actriz que es nuestra directora acá en México. Allá tuvo dos temporadas muy exitosas y la historia se llevó al cine, y me comentó nuestra directora que este 2 de abril se liberó el largometraje gratuito en Chile”.

El proyecto teatral La analfabetas, después de Chile, se estrenó en Colombia, luego en Ecuador y después la montamos aquí en el país.

“Queremos compartirla para de alguna manera hacerle más llevadera la cuarentena en casa, la cual todos debemos cumplir”, destaca.

Las analfabetas es sobre Ximena, una mujer de cincuenta y tantos años, cuya vida la ha vuelto rabiosa y amiga solo de las plantas, pero vive asilada para ocultar su analfabetismo. Contrata a Jacerina, una joven e idealista profesora desempleada, para que cada día le lea el periódico. A pesar de la resistencia de Ximena, Jacerina intenta enseñarle a leer para que pueda descubrir el mensaje que le dejó en una carta su padre muchos años atrás, antes de abandonarla. Ambas mujeres comienzan un aprendizaje en el que los roles de profesora y alumna se invierten constantemente y donde descubren que hay muchas formas de ser analfabeta.

De la Garza acentúa:

“Es un tema pertinente. Vamos a sacar lo bueno de esta situación. La obra abona a esa conversación y reflexión. Desea que las personas se llenen de arte en su casa. El arte y la cultura es un salvavidas indispensable en estos momentos”.

Narra que debido a la emergencia se interrumpió Entre Pancho Villa y una mujer desnuda, donde es parte del elenco, tras dos semanas en cartelera:

“Por fortuna tuvimos ocho funciones llenas. Tuvimos un arranque increíble. Pero debimos parar. Ya teníamos toda la publicidad, toda la inversión hecha. Y regresaremos cuando esto haya terminado porque finalizará en algún momento”.

Se dirige al público:

“Ojalá y la gente regrese al teatro cuando sea el momento, y a atiborrar las salas porque de verdad si somos uno de los sectores más golpeados por esto. Si no vamos al teatro nadie cobra. Lo mismo pasa con las filmaciones. Estábamos a diez días de terminar la segunda temporada de la serie Monarca e igual se detuvo. Si no vamos al set nadie cobra. El sector cultural es de los primeros que sale perjudicados. Así que, cuando esto pase, apoyemos al teatro y al cine”.

La carrera actoral además no posee prestaciones, ni para ser parte de una institución de salud:

“No contamos ni con un seguro de desempleo para pagar la hipoteca. Ya no sé si reír o llorar. La verdad lo tomo con bastante filosofía, no se puede hacer nada más al respecto, hay que cuidar primero la salud y luego el dinero que nos queda porque no sabemos cuánto durará la situación. Ya veremos cómo van aterrizando todas las condiciones de regulación de pagos e intereses, por órdenes del gobierno, y debemos mantener la calma, poseer sentido común, cuidarnos y no tener miedo porque eso sí que mata, seguro”.

Además interviene en Solteras en Netflix, El habitante y Cantinflas en Amazon Prime. Formó parte de Capadoccia de HBO y Yago de Blim.

La actriz destaca que desde su cuenta personal de Instagram, @gadelagarza, el 5 de abril, a las 20:00 horas, conversará con Pablo Paredes dramaturgo, a las 20:15 horas hará lo mismo con Paulina García, y a las 20:30 horas, con Dolores Heredia. Platicarán sobre Las analfabetas.

También se podrá ver el video por las redes de la productora Casiopea Teatro.

