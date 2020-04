Gobierno de Campeche acusa a medios de “actuar de mala fe” durante crisis por covid-19

CAMPECHE, Cam. (proceso.com.mx).- El secretario de Salud de Campeche, José Luis González Pinzón, la emprendió hoy contra los “malosos” medios de comunicación, a los que acusó de aprovecharse “de no muy buena fe” de la contingencia provocada por el covid-19 para generar “miedo, preocupación e intranquilidad” en la población.

En un mensaje que se transmitió en las redes sociales a través de las cuentas del gobierno del estado y el sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), reprochó a los medios que han puesto en tela de juicio las cifras oficiales de casos de covid-19 reportados en la entidad la difusión “irresponsable y con total falta al código de ética” de publicaciones “con información falsa o tendenciosa”.

Y los acusó de pretender así “hacer daño, no a las instituciones de salud, no a los órdenes de gobierno, pero sí a las familias campechanas”.

En su mensaje “claro y contundente” al pueblo campechano, el cuestionado funcionario destacó que hay “dos grandes riesgos adicionales que estamos enfrentando en esta epidemia: el miedo y la desinformación”.

“El miedo que priva en la población, quiero decirles que gran parte de nosotros lo tenemos, pero hay diferentes formas de sentirlo y expresarlo; incluso, la irresponsabilidad con la que algunos actúan es una manera de decir tengo miedo.

“El miedo, hay diferentes maneras de enfrentarlo y superarlo. Platique en el interior de su familia construyendo su fortaleza ante los temores y los embates. Comparte tus miedos, aliméntese de la valentía de los jóvenes y comparta la experiencia responsable de los más adultos y genere con esos elementos su propia manera, la mejor manera para protegerse entre todos. Cuidemos lo que llevamos a casa o lo que dejamos entrar a nuestro círculo familiar, añadió.

Y en ese sentido instó a la población a no dejar entrar a los medios malosos y a cuidar la información que consumen.

“Estoy seguro que nadie dejaría entrar a un maloso a sus casas, e invitarlo a su sala, a compartir con sus hijos o con la familia, un maloso que lo menos que les va a quitar es la tranquilidad”, comentó.

“Entonces los invito a cuidar lo que consumen y en este caso en particular, los invito a consumir información de manera responsable…a identificar aquella que nos ayuda, y separarla de aquella que nos hace daño”, pidió.

Luego matizó:

“Hoy los medios cumplen con una función vital para sociedad, están muy atentos a la evolución de la pandemia del Covid-19, sobre todo, a partir de que se incrementó a nivel de emergencia sanitaria, medida que nos obliga a ser, entre otras cosas, más responsable con nuestras acciones”.

“En Salud en este sentido también estamos haciendo la tarea, estamos informando a la población diariamente sobre lo que hacemos, sobre todo en cuanto al número de casos, pues la línea sobre el manejo de la información es muy clara, concisa y precisa, informar con responsabilidad y así lo estamos haciendo”.

Pero retomó la embestida hacia sus críticos.

“Existen medios de comunicación que aprovechando de no muy buena fe lo que estamos enfrentando, generan miedo, preocupación e intranquilidad en la población, difundiendo de manera irresponsable, y con total falta al código de ética, publicaciones o información falsa o tendenciosa, que solo pretenden hacer daño, no a las instituciones de salud, no a los órdenes de gobierno pero sí a tu familia y a la sociedad”.

“Tal parece que aspiran a un escenario caótico, fatídico y fatalista que nos quebrante con ejemplos tan ruines que cuestionaron cuando no teníamos casos y que criticaron cuando los registramos; o dar a conocer supuestas investigaciones, cuando simplemente son estudios escolares de un alumno de medicina; o peor aún, inventando la primera muerte por Covid-19, lastimando y sin respetar el dolor de los deudos, a quienes incluso, los expone y los deja en riesgo”, se quejó.

Y cuestionó: ¿Qué pretenden? ¿A qué le apuestan?”.

“Casos nuevos vamos a seguir teniendo; defunciones son factibles y es muy posible que ocurran, tarde o temprano, es algo que no podremos evitar, pero se los vamos a informar de la misma manera y por las mismas vías, por las cuales les estamos pidiendo que se queden en casa, que se cuiden, que se laven las manos”, aseguró.

Por último, insistió en su llamado a que la ciudadanía no crea “esas suposiciones pseudo informativas” y en que no dejen entrar a sus casas “a quienes ustedes saben”.

