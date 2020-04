Funcionarios de la CDMX no serán obligados a entregar su aguinaldo: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó el plan económico que ayer anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudar a los mexicanos ante la emergencia sanitaria por el covid-19, pero aclaró que no obligará a los funcionarios de su gobierno a entregar su aguinaldo porque va contra la Ley Federal del Trabajo.

“Quien no quiera hacerlo no lo va a hacer, no se puede hacer por decreto por la Ley (Federal) del Trabajo”, reconoció en conferencia ante el cuestionamiento de si replicaría la orden del Ejecutivo de bajar los sueldos de los altos funcionarios y descontarles de su aguinaldo para tener más recursos con los cuales enfrentar la contingencia.

Sheinbaum Pardo recordó que el pasado sábado 4 anunció que donará dos meses de su salario -156 mil 728 pesos, en total- para juntar recursos con los que se pueda contratar a médicos y enfermeras que cubran a los pacientes con covid-19.

Dijo que, tras el anuncio, recibió mensajes de secretarios y directivos de su administración, así como de diputados locales para ofrecer la donación de un mes de su salario, siempre y cuando sea mediante un acuerdo de consentimiento.

“Estamos buscando un esquema de manera voluntaria si es un mes, una parte del aguinaldo o todo, pero de que sea de manera formal”, añadió.

Nota de interés:

Además, comentó que verá si alguna fundación quiere apoyar con donaciones para la causa. Con ello, dijo que se podrían recolectar hasta 100 millones de pesos. Y aclaró que el sueldo de los trabajadores de base del gobierno no tendrá ninguna modificación, pues la convocatoria a donar es solo para altos funcionarios.

Sheinbaum recordó que, en apoyo a las pequeñas empresas, busca un acuerdo con Nafinsa para incrementar el número de créditos.

“Nuestra visión es la misma que el presidente. Creemos que tenemos que apoyar a las familias, tenemos que apoyar a la gente, la que menos tiene, la que siempre sufre cuando hay estas crisis”, afirmó.

Comentarios