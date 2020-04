El gobierno de SLP suplica quedarse en casa por covid-19

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro). – “No se ha tomado con seriedad para toda la población el gran problema que está viviendo el mundo, el país, y el gran problema que se va a originar, va a haber muertos por esta enfermedad. No hay marcha atrás; por favor, hagan caso a las instrucciones que les estamos dando y quédense con su familia en casa”, fue la súplica hecha este lunes por la titular de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Con el semblante muy serio, la funcionaria del gobierno del estado habló así en la videoconferencia diaria en la que ofrece un reporte sobre la presencia del contagio de coronavirus en el estado, en la que informó que al lunes 6 hay 40 casos confirmados y una defunción más, con lo que suman 3 las personas fallecidas por el covid-19 en el estado.

También dio a conocer el primer caso confirmado de contagio en el interior del estado, de una persona en Ciudad Fernández que viaja frecuentemente a los Estados Unidos y actualmente se encuentra hospitalizado en el hospital de Soledad de Graciano, dedicado a recibir a los pacientes del coronavirus.

“Hemos venido realizando una serie de investigaciones y tenemos transmisión local ya de manera definitiva, se está confirmando la transmisión local en el estado. Hay que tomarlo con mucha seriedad, en este momento se pueden empezar a potencializar el número de casos, van a incrementarse y esto va a originar defunciones, la gente se va a morir. Por favor, por favor, hagan caso a las instrucciones que les estamos dando”, insistió.

La funcionaria incluso hizo este llamado a título personal, así como de sus colaboradores y otros funcionarios como los de seguridad que tienen que continuar saliendo a realizar sus labores:

“Quiero reflexionar, se los pido como persona, como madre de familia que soy, yo también tengo familia. Como personal de salud, como potosina, como parte de esta sociedad; no es un juego, la pandemia es real, la epidemia es real, y si seguimos sin atender las instrucciones de la autoridad sanitaria…”, dejó sin terminar la frase.

Luego continuó con ese mismo tono el mensaje:

“Todos los días estoy aquí, todos los días hay muchos compañeros que desde sus casas están haciendo posible que les estemos dando la información, pues seguramente para San Luis no va a se fácil transitar esta epidemia”.

Por ello, el llamado fue también reiterado por la secretaria de salud, “si no es necesario no salgas de casa. No son vacaciones, no estamos ante una situación normal, no estamos en nuestra vida normal donde viene Semana Santa y estamos buscando a dónde ir para estar con la familia. El mejor lugar para estar con la familia es tu casa”, dijo.

Rangel Martínez fue enfática en que hay personas que por sus actividades y funciones no tienen la oportunidad de quedarse en casa, incluyendo a comerciantes de la cadena productiva que proporcionan insumos “para que no pare el estado”.

Incluso, dirigió su mensaje a quienes salen al campo creyendo que están seguros o libres de la posibilidad de contagio. “No salgas a caminar, al cerro, lo vas a poder hacer después. No vayas a la plaza. Lo único que tienes que hacer es quedarte en casa; ya no hay vuelta atrás, tenemos transmisión local y debemos establecer medidas estrictas para que podamos atender a la población”.

Anunció que se reuniría este mismo lunes con la presidenta de la Comisión de salud del Congreso y posteriormente con el gobernador Juan Manuel Carreras para determinar nuevas medidas y reforzar otras “para poder manejar la epidemia”.

Y aunque aseguró que el sistema de salud se ha preparado, remarcó: “solos no podemos, no podemos sin ustedes, sin tu familia. El gobierno no puede solo”.

