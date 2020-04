“Covid-19, el monstruo que tiene (y mató) a mi esposo”

GUANAJUATO, Gto., (apro).- “Covid-19, el monstruo que tiene a mi esposo”, publicó Claudia, en Facebook, el jueves 2 de abril. Su marido, Octavio, falleció este martes 7, convirtiéndose en la tercera víctima mortal por coronavirus en el estado, según el reporte oficial de la Secretaría de Salud local.

La secretaría actualizó la información en su página coronavirusgto.gob.mx, con 62 casos confirmados, dos por transmisión comunitaria, tres defunciones y 224 casos en investigación. Los casos se concentran en León, Salamanca, Celaya, Irapuato y Guanajuato capital, de donde era originario el esposo de Claudia.

Octavio, de 45 años de edad, estuvo nueve días hospitalizado y en terapia intensiva en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Desde ese jueves por la noche, Claudia había escrito que se encontraba muy delicado, “de verdad muy delicado”.

Y luego, un largo mensaje:

“¿Por qué lo comparto? Lo comparto porque muchos no toman en serio este virus Covid-19, no importa si es fabricado, si es un arma usada por EU o China. ¡Sí!, es mucho peor que la gripa. No hay cura. El virus trabaja diferente en cada organismo. Los niños son vulnerables. Los jóvenes sí se enferman. No es el chupacabras. Los únicos que te pueden ayudar si estás enfermo son los doctores y enfermeras”.

“Si tu familiar se enferma ya no lo puedes ver -escribió Claudia-. No hay pruebas para personas con síntomas leves o sin síntomas”, se lamentó.

Luego, dirigió sus palabras a las personas que no han atendido la medida sanitaria de permanecer en casa y salir sólo por lo indispensable.

“Tú que no guardas cuarentena (entiendo perfectamente a los que si no trabajan no comen), tú que no usas guantes o cubre bocas, tú que sacas a tu familia como si fueran vacaciones, tú que no crees que sea verdad, tú estás enfermando a otras personas. Tal vez seas joven y fuerte, pero no todos son iguales, entre ellos mi esposo; mi esposo que era fuerte, mi esposo que tomaba precauciones, mi esposo que nos cuidaba, mi esposo y el padre de dos hermosos tesoros que todos los días extrañan a su papá, que tienen miedo que ya no pueda regresar, que anhelamos volver a ver”.

En este mensaje publicado en Facebook y ampliamente compartido en esa red social (más de 500 veces), Claudia aclaró que no pretendía regañar a las personas que no han entendido lo necesario de atender las medidas establecidas por las autoridades por la emergencia sanitaria, sino darles a conocer su situación y su experiencia para que se cuiden.

“Te estoy abriendo mi corazón destrozado; te estoy suplicando que tomes precauciones, que uses alcohol o gel, usa cubre bocas, lávate las manos, mantén distancia entra las personas; si no tienes que salir a la calle, no salgas, no hagas fiestas, no agredas a las enfermeras o doctores, ellos te van a salvar la vida, ellos sí saben que precauciones se deben de tomar, ellos son los héroes que trabajan de forma incansable para salvar vidas arriesgando la propia”.

Por ello, pidió a través de su publicación “no esperes a tener un caso cercano para tomar acciones, sencillas, simples, puedes estar salvando a una persona, a una madre o un padre con simples precauciones de salud y no saliendo de casa…son muchos (los casos del coronavirus), algunos tienen la fortuna de tener síntomas leves, otros no tienen ni síntomas, pero te aseguro que sí son muchos los que requieren hospitalización y peor aún, un respirador”.

Al final, agradeció la solidaridad de sus familiares, amigos y personas alrededor.

“Mi corazón no se siente solo aunque estamos en cuarentena las niñas y yo…creo en una humanidad solidaria, me gustaría que nos sumáramos más”.

Este martes, Claudia publicó: “Agradezco a todos sus oraciones. Octa ya descansa en paz”.

