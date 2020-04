Conade desconoce a José Antonio Flores como presidente de la Federación de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) reconoció como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Tenis (FMT) a Mario Alberto Chávez; por ende, desconoció a José Antonio Flores como el máximo representante de este deporte.

“Se comunica a la comunidad deportiva que el pasado 23 de marzo de 2020, el Ing. Mario Alberto Chávez Casas, presentó ante esta Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, escrito mediante el cual nos informa que con fecha 23 de enero de 2020, la Federación Mexicana de Tenis, asociación civil, celebró una Asamblea Extraordinaria, en la cual su órgano supremo, es decir, la Asamblea General de Asociados, sometió a consideración de sus asociados, la destitución del Lic. José Antonio Flores Fernández de su cargo como Presidente del Consejo Directivo, aceptando a través de una decisión libre y soberana, y por unanimidad de votos de los presentes, dicha destitución y eligiendo al Ing. Mario Alberto Chávez Casas en su calidad de Primer Vicepresidente, como Presidente interino, haciéndonos llegar copia del acta y de los anexos que le dan sustento.

“Asimismo, nos solicitó la actualización del Registro Único del Deporte (RUD), a fin de que dicha Asamblea Extraordinaria fuese registrada en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, para lo cual, esta autoridad tomó nota de la elección como Presidente Interino al Ing. Chávez Casas, expidiendo el RUD 2020 el pasado 25 de marzo”, informó Conade en un comunicado.

Proceso publicó en enero pasado (número 2256) que el grupo que encabeza Mario Chávez confrontó a Flores porque las irregularidades con las que convocó a la asamblea donde se reeligió para un segundo periodo, pues además de que ocultó la convocatoria pretendió manipular el número de votos que cada asociación estatal tiene para que la elección le favoreciera.

“Emitió la convocatoria mañosamente, y cuando se vio descubierto por fin informó. Yo, como vicepresidente de la FMT, estoy facultado para convocar a la asamblea extraordinaria. Nos interesa que Flores no continúe con estas prácticas. Además, impuso a su hermano Luis Flores como presidente de la asociación del Estado de México y su tirada es quedarse cuatro años más y después heredarle a su hermano la presidencia.

“No se trata de comprar votos, de pagar más afiliaciones para tener más votos. No se trata de dinero, sino de personas. Las asociaciones trabajaron para reunir jugadores en sus estados para incrementar sus votos y él no lo quiere reconocer”, dijo Chávez en enero pasado en entrevista con Proceso.

En tanto, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, adelantó que esperará la notificación de la Federación Internacional de Tenis de que reconoce a Mario Chávez como nuevo responsable de la disciplina en México.

“La nueva directiva, es decir el nuevo presidente, tendrá que hacer las gestiones pertinentes ante la Federación Internacional, la cual tendrá que comunicarse con el COM para notificar si se le reconoce como presidente de la Federación Mexicana y entonces nosotros hacer lo propio. Nosotros no podemos reconocer a nadie que no reconozcan las federaciones internacionales. Por nuestra parte, el área jurídica ya está analizando este caso para saber cómo conducirnos y proceder”, declaró.

