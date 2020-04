Sin tregua, Calderón arrecia sus críticas contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras espera el registro de su partido político México Libre, cuyo trámite de ésta y otras organizaciones fue suspendido por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, Felipe Calderón no deja de hacer política y arrecia sus críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno.

“Populista”, “irresponsable”, “decepcionante” y “fuera de la realidad” son algunas de los juicios de Calderón sobre López Obrador, su más enconado rival desde que ambos presidieron los partidos en los que militaban, el de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), entre 1996 y 1999.

“Por eso yo decía que este hombre no era el conveniente para el país”, recordó Calderón, en entrevista radiofónica, quien con el discurso de que López Obrador era “un peligro para México” fue dado oficialmente como ganador de la elección presidencial en 2006.

La red social Twitter es el mecanismo que Calderón utiliza para combatir a López Obrador y su gobierno con opiniones e información, alguna de ella sin sustento y claramente falsa, de él y de sus familiares, amigos y prosélitos políticos y mediáticos.

Ni una semana

La tregua que estableció Calderón con López Obrador, a raíz de que atribuyó a un médico la identidad de un hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, no duró ni una semana y cuya ruptura la atribuyó al Presidente de la República.

“No tenemos un presidente que esté ubicado en la realidad ni en el tamaño del problema. Propuso una tregua que acepté, pero no tardó ni 24 horas en romperla”, le dijo Calderón al conductor Ciro Gómez, el lunes 6, tras el plan anticrisis que el día anterior dio a conocer López Obrador.

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc) ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia”, escribió Calderón en su cuenta de Twitter, el 31 de marzo, y ofreció su experiencia en la pandemia que él enfrentó en 2009: “Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil”.

Según Calderón, a quien la economía se México se le desplomó 6.5% del Producto Interno Bruto en 2009 y cuyo promedio de crecimiento fue de 2 puntos anuales, López Obrador tiene prejuicios económicos.

“Y su propuesta frente a la crisis es un regreso a la mentalidad populista de los 70. Su mensaje fue triste y decepcionante”, afirmó. “La propuesta económica de López Obrador es un plan, es una vuelta a los prejuicios ideológicos que han arruinado al país”.

Empleos

Este miércoles, luego de difundirse el reporte de 346 mil despidos por la epidemia, Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “Con estos datos, ¿cómo es posible que el Presidente diga que va a generar 2 millones de empleos en nueve meses? Es totalmente irracional, algo anda mal”.

Con estos datos, ¿cómo es posible que el Presidente diga que va a generar 2 millones de empleos en 9 meses? Es totalmente irracional, algo anda mal. ⁦@ElFinanciero_Mx⁩: Coronavirus borra en menos de un mes el número de empleos generados en todo 2019 https://t.co/XrVidYblto — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 8, 2020

Más temprano, aludió a las referencias bíblicas de López Obrador y a sus citas del jefe de la iglesia católica. Burlón, escribió: “Para la homilía de hoy, otro texto del papa Francisco: ‘El populismo oprime a los pobres y explota la fe, además de que en éste se construye un culto alrededor del líder, su portavoz, entendido como ‘el gran sacerdote’”.

Para la homilía de hoy, otro texto del Papa Francisco: “El populismo oprime a los pobres y explota la fe, además de que en éste se construye un culto alrededor del líder, su portavoz, entendido como “el gran sacerdote”. https://t.co/Ywj2kI9JNS vía @Agencia Informativa de México — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) April 8, 2020

El martes, luego de que el Presidente defendió su plan de apoyar primero a los pobres citando al papa Francisco, Calderón escribió:

“Encontré una fuente más creíble que el twitter, citando una autoridad más alta que la del Papa: Mateo 7:15-16 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis”.

Y luego de la confesión del subsecretario Hugo López-Gatell de que México vendió mascarillas a China en febrero y ahora las tiene que compar caras, enjuició: “Ahora sabemos cómo emezó (sic) el desabasto. ¿será por eso que se empeñaron en decir que el uso de mascarillas no servía?”.

Citas

Con citas a políticos como como Jesús Ortega, Fernando Belaunzarán y Javier Lozano, así como a opinadores y periodistas adictos a él, Calderón también suele citar a sus familiares, curiosamente en menor medida a su esposa, Margarita Zavala.

Luego de la negativa de de López Obrador de endeudar al gobierno para apoyar a las empresas, Calderón citó a su hermana Luisa María, la dos veces candidata a gobernadoa de Michoacán: “Intentar redistribuir la riqueza eliminando las fortunas es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente”.

Y sobre la propuesta de López Obrador de que los partidos políticos donen la mitad sus prerrogativas para la epidemia, Calderón habló a través de Javier Lozano: “¿Y si mejor cancela sus absurdos proyectos de Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía?”

También Calderón suele citar a políticos supuestamente afines a López Obrador, como a la senadora Lilly Téllez, quien salió en defensa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro: “López-Gatell impide que las pruebas de coronavirus entren a México: gobernador de Jalisco”

Calderón es, como todos los opositores a López Obrador, crítico de las obras del sexenio, cuya exigencia es que se cancelen y que dejen de trabajar en la emergencia:

“No entro al tema jurídico, sino al de prioridades de gobierno”, dijo sobre la observación del ministro en retiro José Ramón Cosío de que esas obras no se han detenido. “Si se hubiese exceptuado la construcción de hospitales, clínicas, o fábricas de respiradores mecánicos, se entendería. Pero no, porque la prioridad del gobierno no es la salud, es Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía”.

Y añadió: “Lo importante no es la construcción o adaptación de hospitales y clínicas, ni la fabricación de mascarillas o respiradores, no. La prioridad no es la salud en medio de la pandemia, sino los elefantes blancos”.

Y ante la inminencia de que médicos cubanos llegarán a México, escribió el 6 de abril:

“¿Se necesita en verdad traer médicos de Cuba? En México hay suficientes médicos y de gran calidad. Que se le reintegre el presupuesto a Salud y que se aumente por lo menos hasta su máximo histórico para que puedan comprar insumos de tratamiento y protección y se abran más plazas”.

Información falsa

Una vez más Calderón difundió información falsa, como la del exdiputado del PAN Luis Pazos, funcionarios de su gobierno, quien aseguró que a médicos cubanos los “sacaron de Italia por incompetentes”.

Apenas el domingo 5, Calderón difundió una fotografía de Honduras para afirmar que había desabasto en el IMSS, y antes difundió un reclamo a las autoridades de salud de República Dominicana como si fuera a las de México.

Después de renunciar al PAN junto con su esposa, quien tuvo que retirarse de la campaña presidencial de 2018 por falta de apoyo popular, Calderón comenzó a formar su propio partido político, México Libre, que cumplió con los requisitos formales de asambleas y militantes.

El INE suspendió, por la emergencia, la revisión de esos requisitos de todas las organizaciones que buscan ser partidos, pero el único político que no ha cesado actividad es Calderón.

