Sheinbaum: Empresas sin responsabilidad social no tendrán otro negocio en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que las grandes empresas que despidan a sus trabajadores con el argumento de la contingencia por el covid-19, podrían tener consecuencias para sus negocios instalados en la capital mexicana.

“Si es una gran empresa que tiene posibilidades de pagarle a sus trabajadores y los está despidiendo, podríamos considerar, por ejemplo, que ya no se van a poder poner más de esos negocios en la Ciudad de México, porque podemos instaurar un esquema de que solo se instalen las empresas socialmente responsables y puedo enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México”, detalló.

En videoconferencia, la mandataria capitalina dijo que solicitó a Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cifras de las empresas que han despedido a sus trabajadores afiliados en lo que va de la contingencia.

“Si son grandes empresas en la Ciudad de México que tienen toda la posibilidad de seguir dándole su salario a los trabajadores, me voy a comunicar personalmente con los responsables de estas empresas, con los dueños y además, va a ver consecuencias”, dijo.

Solidaridad

Sheinbaum Pardo reiteró que en estos momentos de emergencia sanitaria, “lo primero que tiene que hacer una gran empresa es solidarizarse con sus trabajadores, es apoyar a sus trabajadores y tienen la posibilidad de hacerlo… aquel que no sea solidario, que no tenga responsabilidad social, ya no podrá tener otro negocio en la Ciudad de México”.

Esta mañana en la conferencia presidencial, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que a raíz de la emergencia sanitaria, entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se han perdido 346 mil 878 empleos, de un total de 22 millones puestos formales. Agregó que la mayoría de estos despidos han sido en las grandes empresas y que las entidades donde ha habido más despidos son Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y la Ciudad de México.

