“Todavía puedo jugar al más alto nivel”: Tom Brady

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tom Brady declaró que nunca le importó “dejar un legado” con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora está enfocado en que aún puede ser competitivo con los Bucaneros de Tampa Bay.

“Nunca me importó el legado. No (hay resentimiento), porque esta es una parte en mi vida de experimentar algo muy diferente. Hay maneras diferentes de crecer y evolucionar que no he tenido la oportunidad de hacer”, dijo en el programa SiriusXM.

Después de haber ganado seis anillos de Super Bowl con los Patriotas, Brady salió de la organización al término de la temporada pasada, cuando finalizó su contrato.

De acuerdo con el quarterback de 42 años de edad, desde antes que terminara la campaña pasada de la NFL supo que “cambiaría de aires” porque se convertiría en agente libre.

Subrayó que su relación con el equipo acabó de buena manera y que “tuvo pocas o nulas conversaciones para renovar contrato”, tanto con el dueño del equipo, Robert Kraft, como con el coach Bill Belichick.

“Durante el transcurso de la temporada, y después de que ésta terminó no hubo un montón de conversaciones sustanciales para continuar. Tuvimos algunas. Y ambos lo pensamos, y al final, fue una excelente manera de terminar dos décadas”, dijo.

Brady insistió en que el cariño que siente por los Patriotas es grande pero que no es impedimento para continuar en activo con otro equipo.

“Siento que quiero demostrarme a mí mismo que todavía puedo jugar al más alto nivel”, dijo.

