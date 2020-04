López-Gatell pide a jóvenes no confiarse; pueden tener diabetes sin saberlo, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los jóvenes no deben confiarse porque también se pueden contagiar de covid-19 si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento, advirtió el subsecretario Hugo López-Gatell.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario alertó que en México hay una de las más altas frecuencias de diabetes del mundo, que lleva a que haya jóvenes que tengan papá o mamá o tías que padecen esa enfermedad.

“Y ellos (los jóvenes) tienen mayor posibilidad de tener diabetes aun cuando no lo sepan”, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Las y los jóvenes no deben confiarse, también se pueden contagiar de #COVID19 y empeorar si padecen una enfermedad crónica de la que no tenían conocimiento. #QuédateEnCasa, no te expongas ni arriesgues a otras personas. pic.twitter.com/YJfl4uxOLk

— Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 8, 2020