Sheinbaum amaga con exhibir a empresas que desemplearon a 12 mil previo a emergencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que podría dar a conocer el nombre de 10 grandes empresas que, dos semanas antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 y de manera especulativa, despidieron a unos 12 mil empleados en la capital.

Luego, dijo que no se pelearía con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, y más bien lo llamó a pedir a las empresas que generen las condiciones necesarias para evitar despidos injustos en medio de la contingencia de salud.

En videoconferencia, la mandataria capitalina detalló que, con base en información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante las dos primeras semanas de marzo fueron despedidos 56 mil empleados. De esa cantidad, 21% -equivalente a unos 12 mil- fueron cesados por solo 10 grandes empresas.

“Los despidos se hicieron antes de la declaratoria formal de la contingencia sanitaria, o sea, las empresas especularon y recortaron su personal”, acusó.

Sheinbaum Pardo comentó que desde este miércoles identificó a estas empresas y que la secretaria del Trabajo local, Soledad Aragón, se está comunicando con sus representantes para saber cuáles fueron sus razones.

“No podemos entender cómo grandes empresas que tienen grandes ahorros, que han hecho recursos a partir de su trabajo en la ciudad y de que han recibido a muchos clientes desde la Ciudad de México, teniendo los recursos suficientes, especulen y antes de la emergencia, inclusive, hayan hecho estas acciones”, reiteró.

Además de esas 10 empresas, la funcionaria comentó que hubo otras que despidieron a 600 o 700 trabajadores; unas que tenían 3 mil, solo mantuvieron a mil, mientras que otras despidieron a todos. Por el contrario, Sheinbaum reconoció que miles de micros y pequeñas empresas han hecho el esfuerzo por no despedir a sus pocos empleados.

-Como ha hecho que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted daría a conocer el nombre de estas empresas que despidieron a tanta gente?



-Sí, vamos a hablar con, está hablando Soledad con ellos, y a partir también de la respuesta que nos den, pues ya estaríamos sino en condiciones de hacerlo público.

“No me quiero a pelear con Coparmex”

Claudia Sheinbaum aclaró que esas “grandes empresas” –no las micro ni pequeñas- son a las que ayer se refirió cuando advirtió que podría ordenar que ya no instalen más negocios de su ramo en la CDMX por no ser solidarias ni responsables socialmente ante la emergencia sanitaria.

Más tarde, Gustavo De Hoyos, presidente de la Coparmex, calificó de “amenaza” esa declaración y dijo que carecían “de fundamento legal y constitucional en un momento crítico en la vida del país en el que se requiere unidad, más que fabricar culpables de una realidad económica que ya era compleja desde antes de que iniciara la contingencia”.

La mañana de este jueves Sheinbaum Pardo respondió: “Yo no me quiero ni pelear con la Coparmex ni con ningún empresario. Lo que me parece muy injusto que grandes empresas, que tienen muchos recursos económicos hayan despedido trabajadores las primeras semanas de marzo”.

Y agregó: “Más bien el presidente de Coparmex y todas las cámaras deberían estar generando las condiciones para que esto no ocurriera… Le hago un llamado al presidente de la Coparmex a que él hable con las grandes empresas, y que ayude a que sean precisamente ellas, las que su capital que han acumulado durante tantos años y que qué bueno también porque es bueno tener empresarios en el país y en la ciudad, pero que hoy, que tienen ese capital, para que una parte la utilicen para apoyar a sus trabajadores”.

Por último, aclaró que la suya no es una posición autoritaria, sino que, ese tipo de despidos “es ilegal y tiene que haber una sanción”, además de que las secretarias del Trabajo y los propios trabajadores pueden denunciar legalmente el despido.

Comentarios