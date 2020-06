FGR concluye que no hubo espionaje en el Senado; el dictamen es “una vacilada”: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres meses después de iniciada la investigación sobre el hallazgo de micrófonos ocultos en una oficina del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no hubo espionaje en el Senado.

El dictamen de la FGR –que entregó a la Mesa Directiva de la Cámara Alta, luego de que ésta solicitó una investigación por presunto espionaje electrónico, el pasado 5 de marzo– detalla que los tres micrófonos hallados en la sala Gabriel Jiménez Remus, ocupada por la bancada panista, forman parte de un total de 58 micrófonos adquiridos e instalados desde 2012 para grabar las reuniones parlamentarias.

Trabajadores del Senado, incluido un técnico en sistemas que labora desde 2003 con el grupo parlamentario del PAN, declararon que en las diferentes salas de juntas del recinto legislativo se instalaron micrófonos que debían ser operados por cada partido, pero el sistema de audio nunca entró en operación.

El panista Damián Zepeda reclamó que se enteraran por la prensa que existía ya una conclusión, y calificó como “una vacilada” el dictamen de la FGR.

“Delicado, lamentable que las víctimas de un posible delito nos enteremos por los medios de una opinión de la Fiscalía; no ha habido ningún tipo de intercambio, de información con quienes fuimos las víctimas del delito”, señaló en conferencia virtual de prensa.

Añadió: “De ser cierto lo que ahí dice es una vacilada y no es más que un intento de carpetazo y de una falta de seriedad en la investigación. Lo único que yo leo en este documento que vemos, es repetida la versión oficial del Senado, de Morena, de que pues esos micrófonos se compraron no sé cuándo”.

Según el senador, esos micrófonos no estaban, porque cuando inició la legislatura solicitaron un dictamen independiente en el que no se encontraron micrófonos.

“Nosotros sí tenemos un dictamen profesional que revisó y no encontró micrófonos, y no sólo eso, sino que levantó físicamente, levantó físicamente el techo y se asomó con sus ojitos, y no estaban los micrófonos”, aseguró.

En respuesta a los señalamientos de Zepeda, el legislador de Morena Salomón Jara dijo que lo único que quedó de manifiesto con el dictamen de la FGR fue “un burdo montaje del PAN”.

“Son una oposición moralmente derrotada y no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía, por eso fabrican escándalos, montan espectáculos, emplean cualquier artimaña para entorpecer la transformación del país y llamar la atención”.

Y lanzó: “De manera contundente le digo al senador Damián Zepeda que no puede haber carpetazo donde no hubo delito”.

