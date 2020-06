Joe Biden se reúne con la familia de George Floyd en Houston, Texas

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS).- El candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este lunes con la familia de George Floyd, el afroamericano que perdió la vida el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, a manos de la policía.

Biden estuvo durante más de una hora con los familiares de la víctima en Houston, Texas, reveló en Twitter el abogado Benjamin Crump. “Ha escuchado. Ha oído su dolor y ha compartido su aflicción”, afirmó.

Pictured after meeting with #GeorgeFloyd’s family: VP @JoeBiden, @TheRevAl, @AttorneyCrump, Rep. @CedricRichmond, and Roger Floyd (George Floyd’s uncle) pic.twitter.com/KJvsrTEORt

— Ben Crump (@AttorneyCrump) June 8, 2020