Organismos empresariales en la CDMX califican de “acto arbitrario” el retiro de 170 mdp del FMPT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro organismos empresariales del sector turismo en la Ciudad de México enviaron una carta abierta a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para denunciar irregularidades y un “acto arbitrario” en la convocatoria y votación para retirar 170 millones de pesos del Fideicomiso Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la Ciudad de México y transferirlos a la Tesorería capitalina, sin especificar su destino.

Al respecto, la mandataria local dijo que revisaría la denuncia y que los empresarios no deben “preocuparse”. No obstante, recordó que su gobierno está en un proceso de redefinición de presupuesto e ingresos ante la crisis económica y sanitaria que atraviesa la capital por la pandemia de covid-19, y que la medida podría ser una “reducción” de los ingresos del Fideicomiso.

Los autores de la carta son la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México AC (AMAV) y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

En el documento explican que en nombre de Sheinbaum y “arguyendo la imperiosa necesidad de enfrentar los estragos financieros de la epidemia del covid-19”, el pasado viernes 5 fue convocado “fuera de tiempo jurídico” el Comité Técnico del FMPT con el único punto de agenda de “la disposición de toda la masa patrimonial del mencionado fideicomiso, que asciende a 170 millones de pesos”, para lo cual era necesario conseguir la autorización del Comité Técnico.

El formato de la sesión, agregan, fue mediante un recurso digital no presencial, “aún no aceptado” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes de quedar instalado el Comité –subrayan–los representantes de los organismos empresariales observaron que la convocatoria se hizo 24 horas antes y no 72 como exigen los términos constitutivos del fideicomiso. Además, en la convocatoria no se especificó el “destino desagregado” de los 170 millones de pesos solicitados.

“En la discusión del caso quedó evidente la oposición de los cuatro representantes del sector privado integrantes del Comité Técnico, quienes fueron superados por los otros seis votos de los representantes gubernamentales”, destaca el texto.

Entre los votantes estuvo el mismo secretario de Turismo del gobierno local y presidente del Comité Técnico, Carlos Mackinlay.

Los firmantes expresan a Sheinbaum “la inconformidad del sector privado con la ruptura de los acuerdos de cooperación, colaboración y entendimiento que a valor expreso se venía acreditando entre su gobierno y el sector privado, que fractura la confianza necesaria para trabajar en beneficio de los habitantes de la CDMX”.

De igual manera, le recuerdan la “acomedida disposición” que el sector empresarial turístico y de comercio ha hecho con el gobierno capitalino para “apoyar con alimentos y hospedaje en la lucha contra esta epidemia” a personal de salud.

“Este acto arbitrario en sus pretensiones y en sus formas transgrede las excelentes y fructíferas relaciones que ambas partes nos veníamos reconociendo”, sostienen, y enfatizan que el sector privado dedicado al turismo en la capital “no puede aceptar de ninguna manera que se expropien los recursos etiquetados para sustentar y promover nuestra dañada y abatida actividad económica”.

Por ello, solicitan a Sheinbaum Pardo reconsiderar la decisión y tener “apego irrestricto a la legalidad sobre el patrimonio del FMPT. Tomar recursos distintos de su fin fiduciario fractura la legalidad al modificarse su destino y aplicación”, recalcan.

“Voy a revisar… no se preocupen”: Sheinbaum

Cuestionada sobre la carta de los empresarios, durante la videoconferencia de este martes, lo primero que la jefa de gobierno respondió con tono serio fue que no se comunicaron con ella, pese a que tienen “los teléfonos de la oficina”.

Sheinbaum recordó que hay una orientación general en su gobierno de redefinir el presupuesto y los ingresos, pero adelantó: “Voy a revisar exactamente cómo es que se dio y por qué se dio en este momento el tema del Fondo Mixto”. Sin embargo, explicó que el ingreso del Fondo está asociado al ingreso por número de habitaciones ocupadas.

“Evidentemente tiene un ingreso menor por la pandemia y lo que hemos estado viendo. Probablemente tenga que ver con esta reducción de los ingresos del propio Fideicomiso, pero lo vamos a revisar. Y decirles a los empresarios que no se preocupen, que estamos ocupados y preocupados por la situación de la ciudad, no solamente en términos de salud, sino económicos. Y estamos en las mejores condiciones para poder platicar sobre el tema”.

Añadió: “Si hubo alguna irregularidad en la manera que se presentó, pues hay que corregirla, pero lo cierto es que estamos en una situación mundial distinta a cuando se hizo el presupuesto”.

Y destacó que en el momento en que el turismo pueda regresar a su proceso de operación normal, primero con ciertas limitaciones y posteriormente ampliándose, se irá dando promoción turística, “que finalmente es el tema fundamental del Fondo Mixto de Turismo para realizarlo”.

De paso, recordó que una parte importante del Fondo Mixto, “en acuerdo con las Cámaras”, se usaba para los grandes festivales de la ciudad, pero este año no se podrán hacer por la pandemia.

Sin dar detalle, la funcionaria dijo que el dinero retirado al Fideicomiso “va hacia la salud principalmente, si no, pues es esencialmente retirar un recurso que no existe, porque no hubo los ingresos asociados”.

