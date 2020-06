EU se reunirá con Rusia para tratar asuntos nucleares

CIUDAD DE MÉXICO (EUROPA PRESS).- Estados Unidos se reunirá con Rusia, este mes, para abordar asuntos nucleares, y China ha sido invitada.

Así lo anunció en su cuenta de Twitter el enviado especial de Estados Unidos para el Control de Armas, el embajador Marshall Billingslea.

“Hoy se ha acordado con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, el día y el lugar para las negociaciones sobre armas nucleares en junio”, escribió Billingslea.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?

Más tarde, Billingslea señaló que China no tiene intención de participar en la relación trilaterial.

China just said it has no intention to participate in trilateral negotiations. It should reconsider. Achieving Great Power status requires behaving with Great Power responsibility. No more Great Wall of Secrecy on its nuclear build-up. Seat waiting for China in Vienna.

