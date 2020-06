AMLO pide respetar la ley llama a la conciliación en caso Notimex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión de actividades en acatamiento legal de la huelga en la agencia de noticias del Estado, Notimex, mereció hoy una consideración presidencial que, si bien llamó a respetar la ley y la disposición de la autoridad laboral, también se pronunció por la conciliación.

Cuestionado al respecto en su conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que ya encargó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, así como a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, la atención del caso para alcanzar una intermediación y lograr un arreglo.

La huelga de Notimex fue reconocida desde hace dos meses por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pero la directora, Sanjuana Martínez Montemayor, se había negado a suspender actividades, acusando al órgano de justicia laboral y a Alcalde Luján de motivaciones políticas, descalificando su actuación. En tanto, se negó reiteradamente a dialogar con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex que emplazó y estalló la huelga.

En el contexto del conflicto, diferentes testimonios dieron cuenta de arbitrariedades, en tanto, una revisión realizada por Artículo 19 y el Signa Lab del ITESO, difundida por Carmen Arsitegui, acreditó la operación coordinada de cuentas en redes sociales para descalificar tanto a personal inconforme, críticos externos y funcionarios de la administración central, específicamente en los casos de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde y del secretario de Educación, Esteban Moctezuma.

Hasta hoy la posición del presidente López Obrador fue de respaldo a Martínez Montemayor que, sin embargo, debió acatar la decisión del consejo que a través de un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió la suspensión de actividades el pasado lunes.

Pide no verse como enemigos

Las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana, adoptaron un tono neutral, pues llamó a evitar la descalificación y lo que llamó “agresiones”.

“Que se respete la ley a lo que ha decidido la autoridad y al mismo tiempo que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo. No hay que estarse agrediendo. Hay que buscar el diálogo con apego a la legalidad y a lo que es justo y yo creo que se va a resolver este problema”, confió.

El presidente pidió no alarmarse si existen conflictos, considerando que es propio de sociedades democráticas, un terreno en el que se debe buscar el diálogo con compromiso.

“En eso tienen que ayudar a la secretaria del Trabajo (…), que Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y el arreglo… y no descalificar, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso, como última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

Los diferentes conflictos protagonizados por Sanjuana Martínez, tuvieron su principal consecuencia en el estallamiento de la mencionada huelga que se negaba a aceptar, del mismo modo que negaba la violación de derechos laborales, argumentando que su objetivo era erradicar la corrupción.

Sin embargo, su actuación ha motivado numerosas demandas individuales, lo que ha convertido a la agencia de noticias en uno de los espacios con mayor litigiosidad laboral de la administración y la primera y hasta ahora única huelga en la burocracia federal desde que inició el sexenio.

