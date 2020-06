TEPJF confirma irregularidades en registros de Fuerza Social, organización afín a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio un revés a la Asociación Fuerza Social por México que lidera Pedro Haces en su intento por convertirse en partido político.

Por mayoría de votos, en sesión virtual, el máximo órgano de justicia electoral validó las inconsistencias en 464 registros de afiliación, de las que ya había advertido el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el fallo de la Sala Superior del TEPJF, la organización Fuerza Social contó hasta con cinco días para exhibir la documentación que acreditara la procedencia de dichas afiliaciones, pero no hizo uso de ese derecho.

El 20 de marzo pasado la Dirección Ejecutiva del INE declaró como firmes las inconsistencias de esos 464 registros, las cuales habían sido detectadas desde el 5 de marzo en la audiencia donde se revisó la afiliación de la asociación en su búsqueda de convertirse en partido político.

Por ello, detalla un comunicado del TEPJF, el 26 de marzo, el representante legal de la asociación promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía ante este tribunal.

En sus alegatos, señaló que la Dirección Ejecutiva del INE no atendió todas las manifestaciones vertidas en la audiencia, pues omitió analizar cada uno de los 464 registros de afiliaciones que tuvieron inconsistencias, limitándose a exponer argumentos genéricos.

Y argumentó que dicha Dirección Ejecutiva no explicó claramente a qué registro correspondían sus alegatos, por lo que se vieron imposibilitados de controvertir cada uno de ellos.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados consideraron como infundados los agravios citados por Fuerza Social, porque “el procedimiento para obtener el registro como partido político es una secuela de etapas concatenadas entre sí, y debe analizarse como un todo y no en partes”.

El pleno de la Sala Superior enfatizó que la organización tuvo la oportunidad de consultar en la página web las inconsistencias, demostrar durante la garantía de audiencia con elementos de prueba que las personas afiliadas realmente manifestaron su voluntad y corregir, en su caso, las capturas que no se tomaron conforme a los lineamientos”.

El acuerdo del TEPJF sólo contó con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis.

Pedro Haces, quien encabeza esta agrupación es también el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En febrero pasado el CATEM realizó su congreso con aproximadamente 25 mil trabajadores al que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esa ocasión, Haces Barba, afirmó que los agremiados a esa central obrera eran los aliados permanentes del gobierno de López Obrador.

“Para transformar la vida laboral de México, el presidente López Obrador no está solo, estamos con él y no podemos olvidar que usted no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país cuando nos dio el primer aumento histórico, no migajas como los anteriores, que nos daban el 1.5, el dos y a veces el tres por ciento. Le agradezco, presidente, que el año pasado nos diera un incremento del 16 por ciento salarial, eso no se olvida”, señaló.

