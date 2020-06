CNDH, sin facultades para impugnar acuerdo que mantiene al ejército en las calles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que carece de facultades legales para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.

En un breve comunicado, el organismo dio respuesta a las “voces” que recientemente le han “reclamado” acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción legal contra el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo.

Tras calificar “tales peticiones legítimas, pero no suficientemente informadas”, la CNDH señaló que está imposibilitada legalmente para actuar, “al tratarse, no de una ley sino de un Acuerdo de Ejecutivo Federal, acto que (…) no se contempla como causa para iniciar la acción solicitada”.

Al citar como base legal para su negativa artículos de la Constitución, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recordó que están vigentes para su análisis cuatro acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional: sobre el Uso de la Fuerza, el Registro de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la CNDH promovió ante la SCJN.

Asimismo, recordó que el 12 de mayo fijó posicionamiento respecto al acuerdo y sostuvo que el organismo actuará “frente a cualquier violación a los derechos humanos en el contexto de aplicación del citado acuerdo”.

Comentarios