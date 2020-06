Jubilados de Pemex exigen ser atendidos en el ISSSTE de Mérida

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Jubilados y derechohabientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Yucatán se plantaron este jueves frente al consulado de Estados Unidos para denunciar corrupción en los servicios médicos subrogados y exigir que a sus enfermos de covid-19 se les atienda en el ISSSTE en Mérida y no en los hospitales petroleros de Ciudad del Carmen y Villahermosa, donde “la gente se está muriendo por falta de insumos y medicamentos”.

El contingente fue encabezado por Servio Rosado Aparicio, quien aclaró que no tienen ningún problema con el gobierno estadunidense ni con su representación en Mérida, y que eligieron el lugar para que se note su protesta.

Los manifestantes bloquearon la arteria al tránsito vehicular atravesando de lado a lado, a modo de tendedero, las mantas con sus consignas.

Rosado Aparicio explicó que, en los últimos días, varios de sus compañeros han fallecido a causa del covid-19 en Ciudad del Carmen, Campeche, en el Hospital Regional de Pemex, a donde los trasladaron desde Mérida, y “no los atendieron, no los intubaron, no les hicieron nada y ahí los dejaron morir abandonados y solos”.

Destacó que, en el caso de uno de esos fallecidos, su esposa “lógicamente se contagió y la querían mandar a Ciudad del Carmen, son seis horas de viaje y su diagnóstico advertía ‘alta morbilidad para paro cardiorespiratorio’; ese fue nuestro pleito y logramos que la dejara aquí porque Pemex tiene convenio con el hospital del ISSSTE de Pensiones”.

“Pero no queremos que sea la única, queremos que cualquiera que se enferme sea atendido aquí en el ISSSTE. Sabemos que en Ciudad del Carmen y Villahermosa los hospitales de Pemex ya no tienen capacidad para atender más gente, no tienen insumos ni medicamentos y está dejando morir a los pacientes”, afirmó.

También lanzó un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se castigue la corrupción en los servicios médicos subrogados y porque a los derechohabientes no tienen acceso a médicos especialistas y medicamentos que, aseguró, Pemex está obligado a darles.

E instó a más compañeros a unirse a la protesta: “Olvídense del sindicato, no existen, no sirve para nada, cómplices de autoridades corruptas del servicio subrogado”.

