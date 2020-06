CNDH condena uso excesivo de la fuerza en asesinato perpetrado por la policía en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el uso excesivo de la fuerza y el abuso cometido por elementos de la policía del estado de Veracruz en el asesinato de Carlos Andrés Navarro Landa, de 33 años, ocurrido el pasado 2 de mayo en el municipio de Xalapa.

El organismo manifestó su preocupación por que las autoridades hacen uso de la fuerza violando los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual, subrayó, deja ver la falta de entrenamiento, coordinación, supervisión y control a la hora de actuar.

La familia informó que Carlos Andrés fue detenido a unos metros de su casa, ubicada en el fraccionamiento Jacarandas, por presuntamente alterar el orden. Posteriormente lo trasladaron al cuartel policiaco “General Heriberto Jara Corona”, donde fue golpeado hasta la muerte.

Al respecto, la CNDH subrayó que el desconocimiento en derechos humanos por parte de las autoridades “ha causado daños irreparables a la vida e integridad de las personas que se encuentran bajo su custodia”.

En su momento, las autoridades de Veracruz refirieron que Navarro Landa, padre de cinco menores, murió a causa de un infarto, el 2 de mayo.

Lo anterior fue refutado por la madre de la víctima en una entrevista con el periódico Crónica de Xalapa: “Al ver a mi hijo, no falleció de eso (un infarto), falleció de los golpes, mi hijo no padecía del corazón. Quiero que esto se esclarezca y pague el responsable que golpeó a mi hijo. Dejó cinco hijos en la orfandad y no es justo”.

Por ese caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una queja de oficio –asentada en el expediente DAP/0150/2020–, y a través de la Dirección de Asuntos Penitenciarios realizó diligencias en el fraccionamiento, además de pedir informes a la policía del estado.

“La CNDH seguirá atenta al curso de la queja que tramita la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, con el fin de que se investigue, procese y sancione a los responsables de este hecho reprobable”, recalcó el organismo nacional. (Manuel Alejandro Godínez López)

