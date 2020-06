Reforma de las Afores, para evitar un problema “gravísimo” en el futuro: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los fondos de ahorro para el retiro (Afores), nuevo objeto de reforma de la administración federal, fue retomada hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien recalcó la necesidad de revisar el esquema pues será un problema grave a partir de 2024.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador atajó los cuestionamientos al asegurar que la discusión del tema no es para “meter miedo” ni para “quitar las afores”, y sí para prever que en unos años los trabajadores lleguen al retiro con menos recursos.

“Aun cuando esto no nos va a afectar tanto a nosotros (en su administración) porque empezará a ocurrir en menor proporción en 2024, pero en el siguiente gobierno y el que sigue tendrán un problema gravísimo. Problema que se soslaya, estalla. No lo entendieron así algunos medios que dijeron que íbamos a cambiar las reglas e iba a afectar a las administradoras… no es para meter miedo”.

Las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (afores) han sido objeto de atención para López Obrador desde su etapa de dirigente opositor, algo que recordó hoy al mencionar su libro “La salida”, donde aseguró, está claramente expuesto el programa.

Tecnócratas irresponsables

El mandatario retomó sus críticas al manejo económico de sexenios pasados imputando a “tecnócratas irresponsables” haber generado un problema que ahora le toca corregir para evitar que el mecanismo entre en crisis en un futuro.

Inclusive, recordó que en el sexenio de Ernesto Zedillo se originó la reforma para crear las afores, pero no se contemplo “para decirlo suavemente” que iban a perder los trabajadores en lugar de ganar.

Aclaró que está dispuesto a escuchar a los diferentes sectores, para lograr una reforma al sistema pensionario del país, que insistió, debe corregirse por las decisiones del pasado:

“Técnicos que se creían científicos, que nos metían en cada problema, tenemos que estar corrigiéndoles la plana porque es contrario al interés general, pero eso sí, para políticos que han hecho su agosto”.

Te recomendamos: A revisión el esquema de las Afores y su rendimiento

Comentarios