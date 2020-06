Amnistía denuncia uso indebido del gas lacrimógeno contra protestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El uso desmedido e irregular de gas lacrimógeno que los cuerpos policiacos utilizan para disolver protestas y manifestaciones en casi todo el mundo está desatando innumerables casos de violación a los derechos humanos, acusó Amnistía Internacional (AI).

“Nos hacen creer que el gas lacrimógeno es un medio seguro para dispersar multitudes violentas, que evita tener que recurrir a armas más nocivas, pero demostramos que las fuerzas policiales están haciendo un uso indebido de él, y en escala generalizada”, denunció Sam Dubberley, director del Programa de Respuesta a las Crisis de AI.

A un año de los violentos disturbios ocurridos el año pasado en Hong Kong, la organización defensora de derechos humanos,presentó el sitio interactivo ‘Tear Gas: An investigation‘, en el que da cuenta de lo casos donde el uso excesivo de gas ha llevado a los manifestantes hasta la muerte.

Con base en 500 videos de protestas y decenas de entrevistas con jóvenes que se han visto involucrados, la organización reveló que, en 22 países se han presentado al menos 80 casos, que exhiben una alarmante tendencia de uso generalizado e ilegítimo de un gas que puede mutilar y matar.

We documented police forces using tear gas in ways that it was never intended to be used, often in large quantities against largely peaceful protesters or by firing projectiles directly at people, causing injuries and deaths.

This is why you should care. pic.twitter.com/qqO7HoJPMb

— Amnesty International (@amnesty) June 12, 2020