Barbosa emite nuevo decreto para frenar reactivación de industrias automotriz y de la construcción

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que este viernes firmó un decreto para evitar el reinicio de actividades de las industrias automotriz y de la construcción, a partir de este lunes 15.

Por segunda ocasión, el mandatario poblano recurrió a esa medida para advertir que no hay condiciones para la reactivación de la economía en el estado, aunque reconoció que esta vez será complicado que su disposición sea acatada.

El 23 de mayo Barbosa emitió un primer decreto para aplazar el reinicio de actividades, en especial de las plantas automotrices Volkswagen y Audi, que tenían programado volver a operar el 1 de junio.

“Hoy por la mañana he firmado un decreto en el que determino que no hay condiciones para el regreso de las actividades de la industria automotriz, de la industria de la construcción, y que pueda mantenerse el estado de confinamiento, la sana distancia, el uso del cubrebocas y todas las medidas que hemos determinado para evitar o prevenir los contagios (de covid-19)”, expresó en rueda de prensa.

Explicó que en el decreto no se especificará la fecha para un posible levantamiento de restricciones, y admitió que será difícil hacer valer la medida, dado que la industria automotriz ha hecho preparativos para reabrir el próximo lunes.

“Hoy estamos en el peor nivel de contagio en el estado y en el país… vamos a decretar que hoy no hay condiciones, sólo eso, y de ahí se desprenden muchas consecuencias legales… tiene el gobierno que fijar una posición: importante la economía, pero más importante la vida y la salud de los poblanos”.

Si bien reconoció que esa medida podría traerle “consecuencias políticas”, Barbosa Huerta manifestó que las empresas podrían verse obligadas después a cerrar, si se ven afectados sus trabajadores por la pandemia.

“Yo nada más les hago la reflexión porque sé lo complejo que va a resultar no iniciar el lunes para ellos, pero créanme que un escenario de regreso puede llevarnos a un esquema de contagios en esas industrias que los puede llevar a ellos a que decidan parar, un paro obligado por las condiciones de contagios que llegaren a tener”.

Este escenario, dijo, ya se presentó en Europa, donde las empresas automotrices se vieron obligadas a postergar el retorno a actividades en varias ocasiones por la incidencia de contagios.

“De antemano tengo la convicción que va a ser muy complejo su cumplimiento, de antemano lo sé, de antemano digo que no voy a confrontar a la sociedad, porque no quiero llevar a la sociedad a un estado de crisis. Yo los llamo a la responsabilidad, los llamo a que todos seamos cada vez más responsables frente a este escenario”.

Añadió: “Consecuencias políticas habrá, yo lo sé, contra mi gobierno, no sé si contra mí, pero si las hay, es el papel que me tocó jugar, señores, y yo me guío por dos principios en lo que hago: honestidad y buena fe, y es lo estoy obligado a hacer, y lo hago por ser el gobernador del estado de Puebla”.

En la rueda de prensa de este viernes, el mandatario presentó al nuevo secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, de quien dijo es un servidor público que conoce “la realidad del sistema de salud de Puebla”.

Al ser cuestionado sobre las causas de la remoción de Humberto Uribe Téllez, Barbosa Huerta dijo que es su atribución integrar su gabinete. “El doctor Uribe cumplió un ciclo, lo hizo de manera adecuada, y hoy, de acuerdo con los perfiles, desde mi opinión es el doctor Martínez García quien va a ayudarnos en esta etapa”.

Este viernes la Secretaría de Salud estatal informó que en las últimas 24 horas se detectaron 184 casos positivos y fallecieron 23 personas en la entidad por covid-19.

Martínez García informó que hay en el laboratorio estatal 550 muestras por analizarse, lo que representa que en el transcurso de este viernes podrían sumarse entre 250 o 300 casos más.

En los últimos cuatro días se han confirmado en Puebla 699 nuevos contagios y 68 defunciones como consecuencia de la pandemia. Acumulados se registran 4 mil 788, de los cuales mil 146 se encuentran activos y 669 fallecieron.

