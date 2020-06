Para Trump, la técnica policiaca de estrangulamiento podría ser necesaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una entrevista televisiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever quer la técnica policiaca del estrangulamiento, como la utilizada contra el afroamericano George Floyd, podría ser necesaria en algunos casos.

En una conversación con la periodista Harris Faulkner, Trump fue cuestionado por el uso de esa técnica de sometimiento por parte del oficial de Mineápolis que provocó la muerte de Floyd, lo que desató una intensa movilización mundial contra el racismo.

En un principio, Trump dijo que “no le gustan los estrangulamientos”, e incluso planteó en algún momento que, “en términos generales, deberían terminarse”.

Sin embargo, de inmediato señaló lo que pasaría cuando se tiene detenido a “una persona realmente mala”.

Trump on police chokeholds: "I think the concept of chokeholds sounds so innocent and so perfect." pic.twitter.com/3NbyFwX26R

— Aaron Rupar (@atrupar) June 12, 2020