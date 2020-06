“5 Sangres”: poder negro

MONTERREY, NL (apro).- En su presentación con Netflix, el director Spike Lee otorga un bello réquiem a los soldados negros de Estados Unidos que lucharon y murieron en Vietnam.

Con ‘5 Sangres’ (Da 5 Bloods, 2020) hace otra reverencia al poder negro, que ocupa la mayoría de sus producciones, y entrega una exhaustiva cinta de aventuras, llena de acción y una pesada carga política sobre el reconocimiento que aún deben recibir los afroamericanos en su país.

Maestro en el oficio cinematográfico y mago de las formas, Lee utiliza diversos formatos visuales y narrativos para hacer ágil una película de casi dos horas y media que transcurre en el corazón de la jungla vietnamita.

Son cuatro los veteranos de guerra que se reúnen para emprender un viaje al interior del lejano país asiático, décadas después de que el conflicto ha terminado. El noble propósito que los guía es el de recuperar el cuerpo de un camarada, el quinto Sangre, que fue enterrado en la vegetación al morir en combate, acompañado de fieles hermanos de armas.

Sin embargo, los impulsa otra razón igual de poderosa y nada sentimental: van por un tesoro en lingotes de oro, que enterraron precisamente cerca del lugar donde le dieron sepultura al combatiente.

En su regreso al largometraje, después de la laureada ‘El Infliltrado del KKKlan’ (BlacKKKlansman, 2018), el realizador hace un trabajo que es al mismo tiempo social y de entretenimiento. Conjunta, en una misma raíz argumental, elementos solemnes y festivos. No puede dejar de reírse Lee de las injusticias hacia los negros, mientras sus personajes lloran a causa de los escasos avances del ‘black power’ en su país. Pero el humor, aquí, es más irónico y filoso, aun en momentos terribles.

Lee honra la tradición y le lanza algunos guiños a ‘Apocalypse Now’ (1978) con algo de música clásica alusiva. Pero también escupe sobre el legado nefasto de Donald Trump en más de una ocasión, al hacer referencia a la vergüenza que les provoca su liderazgo racista.

El siempre magnético Delroy Lindo, de talante agresivo e intimidante, es el líder del grupo que va a la selva a confrontarse con el pasado. En el trayecto comienza a dar muestras de demencia, hasta que enloquece, por razones de paranoia y avaricia. Hay una gran deuda temática aquí con John Houston y su ‘El Tesoro de la Sierra Madre’ (The Treasure of the Sierra Madre, 1948).

El hallazgo del metal precioso hace que comiencen a surgir las rispideces que ponen a prueba el temperamento y la lealtad de los amigos. De pronto comienzan a llover balas y es necesario escapar con el botín, porque los chicos malos se aproximan.

Abundan las situaciones inverosímiles, que dan prueba de cómo Lee se ajusta a las necesidades de su casa productora, que ofrece películas diluidas, fáciles, para un gran consumidor que quiere evasión y entretenimiento puro. Sin embargo, el director no lo hace nada mal y, por el contrario, entrega una gran producción entretenida, sin dejar de incluir su panfleto personal sobre las siempre presentes inquietudes dérmicas.

‘5 Sangres’ es una poderosa cinta, que confirma la maestría del director nacido en Atlanta, pero no es para ser tomada en serio. Aunque abunda la tragedia, es difícil no reírse cuando un negro, que habla apasionadamente de la amistad y los problemas que genera el dinero, es acallado por una mina que pisa y que lo obliga a cerrar la boca, mientras su cuerpo es terriblemente mutilado por el explosivo.

Comentarios