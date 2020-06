Realizan segundo “claxonazo” contra AMLO en Mérida

MÉRIDA, Yuc. (proceso.com.mx).– De nueva cuenta, numerosos yucatecos participaron este sábado en la “caravana claxonazo” convocada por el Frente Nacional AntiAMLO (Frena) para exigir la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al término del recorrido, que como la ocasión anterior inició en el Periférico Norte frente a la sede del Congreso, exhibieron en el Monumento a la Patria, en el Paseo de Montejo, una manta con la exigencia: “Andrés López, en Yucatán no te queremos. #AMLOveteya”.

De acuerdo con el vocero del movimiento en Yucatán, Ricardo Mendoza Elizondo, en la protesta participaron nuevamente “más de mil vehículos”.

Cuestionó las políticas de López Obrador y se quejó de los constantes aumentos a los impuestos a las empresas sin que esto se refleje en beneficios para la población.

También señaló las presuntas intenciones socialistas del régimen lopezobradorista y aseguró que se pretende hacer de México algo similar a Venezuela, “con gente triste sacando comida de los basureros” y sin derecho a la libre expresión.

En Yucatán no somos bots, no somos fifís, no somos chairos.

Somos mexicanos y estamos hartos #AMLOVeteYa pic.twitter.com/Ozp8VuPGjA

— Rodrigo (@RoReyes96) June 13, 2020