Chiapas, con déficit de médicos para atender la pandemia denuncia líder sindical

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 14 de junio (apro).- El sistema estatal de salud pública está colapsado. Más de 600 médicos han sido contagiados y al menos 10 de ellos han fallecido en Chiapas, reveló este fin de semana la lideresa de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSSA), María de Jesús Espinosa de los Santos.

En entrevista, la líder sindicalista se dijo preocupada por cómo la pandemia sólo vino a desnudar el frágil e inestable sistema de salud pública en Chiapas. Si de por sí estábamos en crisis ahora es un “colapso total”, dijo, pues las autoridades en sus tres niveles han sido rebasadas.

Ahora le preocupan no sólo los 621 médicos contagiados y las familias de los 10 trabajadores fallecidos que han quedado desamparadas, sino que de los más de tres mil médicos que fueron enviados a sus casas por no estar habilitados para enfrentar la pandemia, muy pocos fueron reemplazados, por lo que se trabaja con alto déficit de recursos humanos.

“El panorama está gris, la situación de esta pandemia nos tocó a nuestro estado mal parados. Ustedes ya tienen conocimiento de que manera estábamos pidiendo el abasto de insumos y medicamentos. El covid nos encontró con esa deficiencia. Las cosas las hicieron al revés, y esto altera más la situación en cuanto a las acciones para la atención y la mitigación de la pandemia”, dice la Secretaría General de la Sección 50 del SNTSSA.

Comentó que poco antes del inicio de la pandemia, que lleva ya en Chiapas 111 días, se acercaron al Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, para saber cuál era el plan para enfrentar la pandemia. Buscaron la forma de coordinarse y armar una estrategia, pero nunca fueron escuchados y las autoridades se fueron por su cuenta sin informar a la población ni a los trabajadores y sin capacitarlos.

“Nosotros íbamos con la intención de contribuir a esas acciones. Fue desde el mes de enero, llegó febrero. Porque necesitábamos que se capacitara primero al personal de salud. Porque siendo una enfermedad nueva necesitábamos ver cuál era el protocolo y cómo se iba a atender. Para que posteriormente se le diera la información a la población, porque afortunadamente teníamos tiempo”, dice Espinosa de los Santos.

Sin embargo, indicó, el Secretario de Salud nunca les abrió las puertas para ser escuchados. Pidieron públicamente que se tomará en cuenta la participación activa del sindicato y todos sus agremiados, pero nada.

Espinosa de los Santos, consideró que la Secretaría de Salud y la de Educación cometieron el error de mandar a los miles de estudiantes y maestros a sus casas. Debieron hacerlo, dijo, pero con mucha información sobre la pandemia y el virus para que estuvieran todos muy bien informados y se aprovechara ese canal para evitar muchos de los problemas que ahora existen como mitos sobre el covid-19 y prejuicios sobre las campañas de fumigación.

Dijo que la Secretaría de Educación había dado ya la pauta a que se fueran a resguardar maestros y estudiantes.

“Y yo le dije: gobernador, era buen momento para que se fueran ya informados. Padres de familia con quienes se tuvo la oportunidad de informarse, no se dio. Me dijo que se iba a valorar. Y no fue porque nosotros no quisiéramos, sino queríamos que se evitaran muertes, tanto de trabajadores como de chiapanecos”.

“Hoy la verdad es que tristemente podemos decir que, lo dijimos lo que iba a suceder, está sucediendo: chiapanecos que están haciendo cola para la atención, chiapanecos que lastimosamente, lo voy a decir, los vemos trasladándose de un hospital a otro. Que además les dan tratamiento en su domicilio y no tienen un seguimiento. Y ya ellos de manera individual tienen tanques de oxígeno, para sobrevivir. Y eso estamos hablando del pueblo, pero también estamos hablando de los trabajadores”, dijo la sindicalista.

La líder sindical dijo que la pandemia ya colapsó el sistema de salud pública en Chiapas, y que no hay medicamentos ni oxígeno; mucho menos los médicos tienen equipo profesional para protegerse y son los que cada vez más pagan las consecuencias de estas deficiencias, además de que son agredidos por pacientes y familiares en muchas partes de Chiapas.

“Nosotros como trabajadores de la salud no somos héroes, somos seres humanos que estamos comprometidos en atender a la población, al pueblo de Chiapas, pero tenemos una familia. Con la gran incertidumbre de que no tenemos un equipo para protegernos”, dijo la lideresa.

“El secretario de salud rebasó la falta de respeto para los trabajadores, en darnos equipo que no protege al personal. Hace unas semanas se evidenció el equipo que tenían resguardado, que créanme que parece que lo sacaron de los costales de frijoles o de azúcar. Quiero decirles que el equipo de protección que se utiliza no se soporta más de seis horas. Muchos trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros, se lo tienen que quitar con cuidado porque si no, se rompe”, dijo Espinosa de los Santos.

Expuso que son 14 mil 800 los trabajadores sindicalizados en el sector salud, que hay otros ocho mil que no están sindicalizados, pero luchan también por sus derechos. Añadió que entre tres mil y cuatro mil trabajadores fueron enviados a sus casas desde antes de la pandemia por padecer enfermedades que podrían ser letales para ellos si se contagian, así como adultos mayores, embarazadas y quienes están lactando.

Sin embargo, subrayó, de los que se fueron a su casa muy pocos fueron reemplazados, lo que provocó una situación crítica, pues hay déficit de recursos humanos.

Lo peor es que ahora ya tienen 621 trabajadores de salud que están contagiados, y muchos contagiaron a sus familiares. Sólo a la mitad se les hizo la prueba y de la otra mitad se dio por sentado que eran positivos por tener todos los síntomas y haber estado expuestos al contagio en su trabajo contra la pandemia.

A la fecha son 10 los trabajadores fallecidos y la cifra podría aumentar de complicarse el estado de salud de los trabajadores cotagiados.

