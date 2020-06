Muerte de “El Mencho” fue solo rumor, confirma AMLO

XALAPA, Ver. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador atajó los rumores que circulan desde el viernes último sobre la muerte de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario dijo que la supuesta detención y muerte del narcotraficante no pasó de ser una noticia falsa.

“Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras, todo esto que está sucediendo son mentiras o noticias falsas”, aclaró el tabasqueño.

Sin embargo, aclaró que la búsqueda de este y otros criminales, continúa:

“Se va a detener a todos los que están fuera de la ley, no hay impunidad, no hay complicidad. Es parejo, para todos, el que comete un ilícito, tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero se van a detener. No nos ocupamos de lo espectacular”, añadió.

Desde el pasado viernes se divulgaron versiones “extraoficiales” de que El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, había muerto en un enfrentamiento registrado en el estado de Guanajuato, versión que nunca fue confirmada por las autoridades gubernamentales.

