Cuitláhuac García tilda de “golpistas y separatistas” a gobernadores que se agrupan

XALAPA, Ver. (apro). – El gobernador de Veracruz, el morenista, Cuitláhuac García Jiménez, acusó que los gobernadores de otras entidades y de partidos políticos de oposición que se agrupan tienen intenciones “golpistas y separatistas” contra el gobierno federal.

Teniendo enfrente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, García Jiménez aseguró que por la pandemia de covid-19 que azota al país “no es momento” de hacer grupos, ni de discernir de una política federal correcta.

“Nosotros no coincidimos con la visión de gobernadores, colegas míos; cuando digo nosotros es el equipo estatal. Nosotros pensamos que no es momento de hacer grupos, es momento de unir el interés para salir adelante.

“Sinceramente se me hace una intención como golpista, separatista, esa es la palabra. El hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que es nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos, tenemos que unirnos”, sentenció el mandatario local.

García Jiménez lanzó un llamado a los demás estados del país a unir sus fortalezas en lugar de dividirlas, pues el Coronavirus ha hecho mucho daño y vienen aún momentos difíciles.

“Convocó a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional. Todos tenemos que serenarnos, se vienen momentos difíciles, hay que volver a la reactivación, la activación económica que viene con lo que se está viviendo de manera mundial”.

En ese mismo contexto, López Obrador expuso que en los mandatarios de partidos “conservadores” hay un “tema politiquero”, en donde cada administración y cada gobierno es “libre” de tomar sus decisiones conforme a las estrategias para atender la pandemia de Coronavirus.

“Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría -con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz-, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana; consideró que todos tienen derecho a manifestarse, además de que se tiene que respetar el derecho a disentir, por lo cual nadie se debe incomodar ni tener la piel así “muy delgadita” como para no resistir hasta insultos”.

Este domingo, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) -integrada por nueve de los 10 gobernadores del PAN- hizo público un “acuerdo en defensa de la libertad” en el que, según sus firmantes, ofrecen una ruta de cambio para “evitar la ruina”.

