Suman cinco contagiados por covid-19 en el gabinete de Rutilio Escandón

TUXTLA GUTIERREZ, Chis. (apro).- En el gabinete del gobernador Rutilio Escandón Cadenas suman cinco las personas contagiadas por covid-19. Este lunes el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, confirmaron que dieron positivo a la prueba.

En un comunicado difundido por su oficina de prensa, Llaven Abarca precisó que su estatus es asintomático, por lo que, sin separarse de sus responsabilidades, seguirá las recomendaciones y estará en aislamiento en casa, en estrecha comunicación con su equipo de trabajo y la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

“Les informo que me practiqué la prueba del covid-19 y acaban de notificarme que el resultado es positivo. A partir de este momento estaré en aislamiento y observación, siguiendo las medidas que nos indica la Secretaría de Salud. Desde aquí seguiremos trabajando para continuar garantizando el Estado de derecho y una procuración de justicia siempre al lado de la gente”, explicó.

El fiscal puntualizó que mantendrá estrecha comunicación con todo su equipo para seguir trabajando durante esta contingencia en la procuración de justicia.

Por su lado, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, confirmó el contagio desde su cuenta en la red social Twitter:

“Me he practicado la prueba de covid-19, dando positivo. Me encuentro en confinamiento domiciliario, desde donde trabajo y coordino las responsabilidades que me han sido encomendadas. Al conocerse los resultados de la prueba se activó el protocolo epidemiológico”, apuntó el funcionario del gobierno de Rutilio Escandón.

La semana pasada el secretario general de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos; la secretaria de Bienestar en Chiapas, Adriana Grajales Gómez, y el secretario de Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, también confirmaron que dieron positivo a covid-19.

