El cura Pedro abre Ciudad de los Niños y regaña por creer en las “tonterías” sobre abusos

SALAMANCA, Gto., (apro).- Reacio a la desaparición de Ciudad de los Niños de Salamanca, los albergues que fundó hace más de 40 años y que tendrían que cerrarse definitivamente por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías abrió las puertas de las instalaciones a medios de periodistas, a quienes regañó por creer “en las tonterías” y “babosadas”, como llamó a las acusaciones en su contra por abusos.

“Demuestren los que acusan que no se les hizo el bien, demuestren que hubo abusos, demuestren que… esas son tonterías, ¿qué tan grande delito es haberles dado una identidad? no se les robó, se les dio porque no había”, fueron los argumentos de defensa expresados por el sacerdote.

Acompañado de su abogado José de Jesús Centeno, de otro sacerdote y algunas mujeres y hombres que supuestamente estuvieron en este albergue hasta que fue cerrado por el DIF estatal -así los presentó- el padre Pedro dijo tener fe en que las autoridades federales y estatales no consigan que cierre los albergues, por los que aseguró que han pasado más de 2 mil personas “que nunca se quejaron”.

La CNDH ha pedido la cancelación y cierre definitivo de los albergues Ciudad de los Niños en Salamanca, Morelia y Moroleón-Uriangato, además de otro centro manejado por monjas en Irapuato, todos asociados a la administración del sacerdote Gutiérrez Farías, por violaciones graves a derechos de menores, adultos y personas discapacitadas que se cometieron con conocimiento de distintas autoridades, particularmente del gobierno de Guanajuato, la Fiscalía general del estado y algunos municipios.

Abusos sexuales de diversa índole, malas condiciones sanitarias y de protección civil de los inmuebles, maltrato y desatención especializada a personas con discapacidades, fueron algunas de una larga lista de lo que la CNDH concluyó fueron “violaciones graves a derechos humanos” de una población especialmente vulnerable por estar depositada en estos centros de asistencia social, como publica Proceso en su edición de esta semana.

Por primera vez en un año, el sacerdote apareció ante medios de comunicación a los que convocó a una conferencia en las propias instalaciones del albergue principal de Ciudad de los Niños, ubicadas en una calle que lleva su nombre, Pedro Gutiérrez, por decisión del gobierno municipal de Salamanca en alguna de sus administraciones, que han sido muy cercanas al cura, incluyendo a la actual alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández Cruz.

“Qué bueno que los invitamos porque no tenemos nada qué ocultar. Creo que ha sido exhaustivo el examen que han hecho sobre nosotros, tenemos el corazón totalmente abierto y limpio”, dijo al recibir a periodistas en el salón que fungía como comedor en este centro de asistencia, donde desde el 2017 no hay una sola persona albergada, pues el DIF estatal sacó a todas las que estaban, más de 70 en ese entonces.

El sacerdote afirmó que espera reabrir este centro; negó que esté en la mira del Vaticano o que esté suspendido por la Diócesis de Irapuato y que tiene el respaldo del obispo Enrique Díaz; puso en tela de juicio que hayan sido autoridades “los que vinieron a descomponer todo lo que teníamos” y achacó a “sus enemigos” las acciones emprendidas para retirarle el manejo de estos albergues y a los menores y adultos que en ellos se encontraban.

“Para mí (las recomendaciones de la CNDH) son injustas, porque no me han probado nada, yo puedo decir que usted me robó cinco millones, pero si no lo demuestro… ¿Por qué? nada más porque lo dijo un niño, porque lo hicieron hablar, porque la que se dice o se dijo que era psicóloga le puso lo que quiso en la hoja? (sic)”, comentó el sacerdote, que por momentos lució alterado.

El abogado José de Jesús Centeno defendió las decisiones que tomó la Procuraduría de Justicia -actual Fiscalía general- en el 2017 y años anteriores con carpetas de investigación por anomalías y posibles delitos dentro de la Ciudad de los Niños, mismas que fueron archivadas o con denuncias desestimadas por falta de pruebas.

Pero también advirtió que si se reabren o se inician nuevas investigaciones en acato a la recomendación de la CNDH, la defensa del sacerdote interrogará a los menores y adultos que en su momento dieron testimonio de castigos corporales, encierros, abusos sexuales e incluso, violaciones dentro de los albergues.

“Si ellos les dicen: a mí me hicieron, yo me derroto y que me castiguen, y duro -intervino el padre-. Si no, ¿por qué, por qué me pegan?”.

Un sacerdote que acompañó al padre Pedro en la conferencia de prensa incluso negó que éste maneje los cinco albergues reconocidos por las autoridades en Salamanca (dos), Irapuato, Morelia y Uriangato-Moroleón, y sostuvo que se trata de asociaciones distintas.

“A lo mejor en el aspecto humano, afectivo, el padre Pedro es una cabeza; pero en lo administrativo, legal, son personas distintas”.

Algunos de los jóvenes -presuntos “hijos” del cura por haber estado en el centro de asistencia, dijeron verlo como un padre y la única familia que conocieron.

Minutos más tarde, cuando ya casi todos los periodistas se habían retirado de las instalaciones, el grupo de jóvenes, hombres y mujeres, abordó un taxi que se detuvo en un Oxxo cercano al albergue, de donde salieron cargados de cervezas, subieron de nuevo al taxi y se fueron.

