AMLO atribuye a la sana distancia el no haber atendido a familiares de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró las razones por las que decidió no bajarse del auto y atender personalmente a madres de desaparecidos que querían hablar con él durante su gira de trabajo por la ciudad de Xalapa, Veracruz, realizada este lunes.

Desde la capital de Tlaxcala, en el segundo día de su gira de trabajo por diferentes entidades del centro del país, el mandatario comentó que su actitud obedeció única y exclusivamente a razones sanitarias, es decir, explicó, para no exponerse ni exponer a los demás.

“Es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho. No es recomendable”, se excusó López Obrador y ofreció disculpas por no poder tener comunicación directa con los ciudadanos.

Al grito de “sólo atiendes a la mamá del Chapo” familiares de personas desaparecidas rodearon la camioneta en la que viajaba el presidente López Obrador al salir de las instalaciones del batallón de infantería de la Sexta Región Militar en Emiliano Zapata.https://t.co/IiGpDBHcBr pic.twitter.com/vfCsita5Tv — Proceso (@proceso) June 15, 2020

Luego, dijo que la prensa conservadora está muy atenta a todo lo que hace.

“Si bajo el vidrio, ¿por qué bajó el vidrio?, si saludo, ¿por qué saludó?, si no saludo, ¿por qué no saludó?”.

Según el presidente, “tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones porque están muy encorajados, muy enojados”, dijo.

Este lunes, familiares de víctimas de violencia pidieron dialogar con el presidente López Obrador. Sin embargo, al no descender de su camioneta, le recriminaron que por qué sí atendió a la mamá de “El Chapo” y a ellas, no.

